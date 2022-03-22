Под Харьковом российский танк расстрелял автомобиль с семьей: родители и ребенок погибли

Жертвы российских военных кричали о том, что они мирные жители, и махали белым флагом, однако это им не помогло.

В Харьковской области российские войска атаковали семью при помощи танка, двое родителей и их дочь погибли, а сын получил ранения. Об этом во вторник, 22 марта, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора в Facebook.

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По данным правоохранителей, под Харьковом танк расстрелял автомобиль, в котором находилась семьи с двумя детьми.

"Семья кричала, что они гражданские, махали белым флагом, но напрасно. Родители и 9-летняя девочка погибли, 17-летний парень получил ранения", — сообщили в ведомстве.

На данный момент состояние пострадавшего парня неизвестно.

Напомним, с начала полномасштабной войны РФ против Украины погибли 117 детей, более 155 получили ранения. Больше всего детей пострадали в Киевской — 58, Харьковской — 40, Черниговской — 31, Донецкой — 30, Николаевской — 24, Киеве — 16, Житомирской — 15, Херсонской — 15 и Сумской — 14 областях. Помимо этого войска государства агрессора повредили 548 учебных заведений, 72 из которых разрушили полностью.

Также мы писали о том, как российские военные разбомбили здание драматического театра в Мариуполе, которое использовалось в качестве укрытия для женщин и детей. При этом возле здания было крупно написано "дети" на русском языке.