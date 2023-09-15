Нардепу Нестору Шуфричу сообщили о подозрении в государственной измене, — СБУ (фото)

По информации следствия, нардеп продвигал российские нарративы о "братских народах" и осуществлял подрывную деятельность против Украины. Санкции статьи предусматривают 15 лет лишения свободы.

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Народный депутат Нестор Шуфрич получил подозрение по делу о государственной измене. Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины 15 сентября.

По информации следствия, СБУ совместно с Государственным бюро расследований и Офисом генерального прокурора собрали доказательную базу о деятельности народного депутата Нестора Шуфрича, которая была направлена против Украины.

"По материалам СБУ ему сообщили о подозрении по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Как свидетельствуют материалы расследования, Шуфрич тесно сотрудничал и выполнял задачи бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента ФСБ, задача которого – координация российской агентуры в Украине", — говорится в сообщении.

В СБУ отдельно ответили, что Владимир Сивкович переехал в Москву еще в 2014 году, где создал "кротоферму" для подрывной деятельности в отношении Украины. К его схеме был привлечен и Нестор Шуфрич, одним из основных заданий которого была подрывная деятельность в информационной схеме. Нардеп регулярно распространял публично нарративы Кремля о якобы единой истории Украины и России, а также про "братские народы".

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СБУ задержала нардепа Нестора Шуфрича, — журналист (фото)

"Таким образом, Шуфрич пытался развить пророссийские настроения в украинском обществе. По местам жительства фигуранта и у его близкого окружения осуществляется 45 обысков. Досудебное расследование продолжается. Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы", — продолжили в СБУ.

Напомним, что о первых обысках у Нестора Шуфрича СМИ сообщили еще утром 15 сентября. Правоохранители проводили следственные действия, однако о задержании на тот момент речь не шла. Советник главы ОП Сергей Лещенко также подтвердил факт обысков и добавил, что силовики в ходе досудебного расследования сейчас анализируют деятельность народного депутата начиная с 9 июля 2021 года.