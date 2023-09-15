Пока только обыски: СМИ опровергают информацию о задержании Нестора Шуфрича (фото)

Информацию о проведении следственных действий в отношении нардепа также подтвердил советник главы ОП Сергей Лещенко. По его словам, силовики анализируют деятельность Шуфрича с 9 июля 2021 года.

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СБУ проводит обыски у нардепа от запрещенной ОПЗЖ Нестора Шуфрича по делу о государственной измене. Следственные действия продолжаются. Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на источники в силовом ведомстве.

В частности, журналисты опровергают информацию своего коллеги Юрия Бутусова о том, что силовики уже задержали Нестора Шуфрича по подозрению в государственной измене. Медиа уточняет, что правоохранители пока только проводят обыски у народного депутата.

Советник главы Офиса президента Сергей Лещенко подтвердил проведение следственных действий в отношении Нестора Шуфрича и заявил, что силовики в ходе досудебного расследования сейчас анализируют деятельность народного депутата начиная с 9 июля 2021 года.

"Задержание" Нестора Шуфрича — позиция Юрия Бутусова

Журналист Юрий Бутусов сообщил о задержании нардепа Шуфрича в рамках уголовного производства о работе агентурной сети ФСБ РФ на территории Украины. По его словам, политику инкриминируется госизмена и сотрудничество с бывшим народным депутатом Владимиром Сивковичем, который якобы курировал российских разведчиков.

Найденное во время обысков в жилье Нестора Шуфрича Найденное во время обысков в жилье Нестора Шуфрича Найденное во время обысков в жилье Нестора Шуфрича Найденное во время обысков в жилье Нестора Шуфрича Найденное во время обысков в жилье Нестора Шуфрича Найденное во время обысков в жилье Нестора Шуфрича

Напомним, что 4 марта 2022 года Шуфрича задержала территориальная оборона Киева, когда он делал селфи у блокпоста. Народный депутат объяснил, что ему было нужно подтверждение того, что он остался в столице, хотя в окрестностях продолжались боестолкновения.

Также сообщалось, что в декабре 2022 года Офис генпрокурора начал расследование в отношении депутатов ОПЗЖ, в котором также фигурирует Нестор Шуфрич.