Имения в Конча-Заспе, квартиры в Киеве и Одессе: СМИ узнали об активах нардепа Нестора Шуфрича (видео)

По данным журналистов, депутат от запрещенной ОПЗЖ владеет четырьмя особняками под Киевом, а его отец в разгар событий на Майдане получил в собственность апартаменты в Одессе.

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Народный депутат Украины от запрещенной партии ОПЗЖ Нестор Шуфрич владеет тысячами квадратных метров недвижимости и гектарами земли по Украине, большая часть состояния оформлена на подставных лиц. Об этом говорится в расследовании проекта BIHUS Info.

"Семейное имущество и части в компаниях начали находить новых владельцев. Часть самых дорогих активов [Шуфрича] записаны на откровенно подставных лиц. Еще часть — на человека, который еще недавно работал на "Лукойл", торговал в Европе российским газом и продавал россиянам гражданство ЕС", — сказал ведущий.

Имение Нестора Шуфрича в Конча-Заспе оформлено как "подарок"

Семейное имущество Нестора Шуфрича журналисты разделили на 2 группы:

Первая — персональная, в ней активами владеет лично Шуфрич, его жена или отец, сын или многолетний парламентский помощник Вячеслав Черепаня.

Вторая — корпоративные. Там, где владельцами являются компании, записанные в основном на тех же людей.

У семьи Шуфрича, как выяснили расследователи, есть 4 имения в Конча-Заспе. Дома занимают площадь свыше 2 тыс. кв. метров, а земли — более 1 гектара. Общая стоимость имущества — четверть миллиона гривен только в Козине, подсчитали авторы.

Первое и основное имение — самого Шуфрича площадью более 700 кв. метров почти на 1 гектаре земли с выходом к воде, оформленное по договору дарения. Ориентировочная стоимость "подарка", по данным BIHUS Info, около 130 млн гривен.

Второе имение — особняк на 358 квадратов и 15 соток земли примерной ценой в 50 млн гривен записан на Екатерину Майкову (жену Шуфрича) и ее фирму. Третье имение — в собственности сына Александра площадью 300 кв. метров за 30 млн гривен.

Четвертое имение на 633 квадрата принадлежит компании отца Шуфрича. Проект утверждает, что по соседству там живет бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан.

Компания отца Шуфрича связана с кипрским оффшором и Татьяной Скакун с пропиской в селе Харпачка Винницкой области, выяснили журналисты.

Имущество Шуфрича в Киеве и других городах

У Шуфрича и его сына Александра есть 6 квартир в центре Киева — две из них на улице Малоподвальная возле здания СБУ и на Лобановского 6-А. Именно этот дом повредила ракета ВС РФ в начале полномасштабного вторжения.

Квартиры у Шуфрича есть на улицах Старонаводницкая, Жилянская и Большая Васильковская. Общая стоимость активов может достигать 130 млн гривен.

Расследователи нашли в Одессе у отца нардепа недвижимость в комплексе "Маристелло" посреди пляжа "Аркадия". В конце января 2014 года, в разгар событий на Майдане, отец Шуфрича стал владельцем апартаментов в Одессе на 500 кв. метров и двух паркомест.

В июле 2021 года сын нардепа Александр купил в городе 3 паркоместа и два нежилых помещения площадью 630 кв. метров. Все нежилые помещения Шуфричей в Одессе авторы материала оценили в более 100 млн гривен.

Журналисты выяснили, что в селе Процив Киевской области отцу Шуфрича принадлежит комплекс "Конюшня Бутенко", еще часть земли и недвижимости записана на помощника нардепа Черепаню. С Шуфричем связывают охотничьи угодья в Закарпатской, Сумской областях и посреди заповедника в Киевской области.

Еще один известный актив, в котором фигурирует Шуфрич, это Киевский речной порт, среди акционеров которого — венгерская компания St George Residence, заключили журналисты.

Нестор Шуфрич, его сын и отец еще не комментировали расследование BIHUS Info.

Напомним, что в феврале этого года оккупационные "власти" в Крыму говорили о планах "национализации" активов бизнесменов из Украины. В список попала и ООО "ЭСТЕЙТ ХОЛДИНГ ГРУП" Нестора Шуфрича.

СМИ писали, что в декабре прошлого года Шуфрича видели в столице Венгрии Будапеште. Там он садился в самолет, следующий в испанскую Барселону.