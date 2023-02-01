Оккупанты в Крыму надумали "национализировать" имущество бизнесменов из Украины (список)

В список "иностранных граждан", имущество которых подлежит "изъятию", попали Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк и Нестор Шуфрич.

Related video

Оккупационные власти Крыма заявили о начале "национализации" собственности украинских бизнесменов на полуострове. Об этом сообщил так называемый "спикер Госсовета Крыма" Владимир Константинов в своем Телеграм-канале.

Основанием для "национализации", по словам Константинова, стало то, что украинские бизнесмены подпадают под категорию граждан иностранных государств, совершающих в отношении России недружественные действия.

В эту категорию вошли Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Сергей Тарута, Нестор Шуфрич и Арсений Яценюк.

Константинов также опубликовал в своем Телеграм-канале список объектов, которые будут изъяты. Это:

ООО "ЭСТЕЙТ ХОЛДИНГ ГРУП". Владелец — Нестор Шуфрич. Вид деятельности — управление недвижимым имуществом за вознаграждение;

пансионат "Горняк". Владелец — Ринат Ахметов. Расположен в поселке Николаевка;

ООО "ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИК". Владелец — Игорь Коломойский;

кинотеатр "Сатурн IMAX". Владелец — Арсений Яценюк. Расположен в Ялте;

АО "Альминский завод строительных материалов". Владелец — Сергей Тарута. Предприятие специализируется на добыче декоративного и строительного камня. Расположен в селе Скалистое Бахчисарайского района;

АО "Камыш-Бурунский Железорудый комбинат". Зарегистрирован в Симферополе.

По словам "спикера Госсовета Крыма", национализированные у украинских бизнесменов предприятия продолжат работу. На них заменят руководящий состав и введут временные администрации.

"Затем будет проведена процедура их приватизации, и они будут работать в законодательном поле России", — написал Константинов.

Заметим, что в "список Константинова" попали и те предприятия бизнесменов, которые расположены на подконтрольной Украине территории. В частности:

ЧАО "Новокраматорский машиностроительный завод" (Краматорск Донецкой области);

ОАО "Центральный горно-обогатительный комбинат" (Кривой Рог, Днепропетровская область);

ПАО "Харьковский машиностроительный завод "Свет шахтера" (Харьков).

Напомним, в августе 2022 года чеченцы в Мелитополе "отжали" аптеку и разграбили кабинет УЗИ. По информации местных журналистов, сначала заезжие боевики вывезли из города сельхозоборудование, а потом взялись за медтехнику.

Фокус также писал, что в 2015 году российские оккупанты "отжали" компанию Рината Ахметова. Тогда украинский бизнесмен лишился "ДТЭК Крымэнерго".