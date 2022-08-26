Чеченцы в Мелитополе "отжали" аптеку и разграбили кабинет УЗИ, – СМИ

По информации местных журналистов, сначала заезжие боевики вывезли из города сельхозоборудование, а теперь взялись за медтехнику.

Чеченские бойцы во время комендантского часа в оккупированном Мелитополе ограбили УЗИ-кабинет известного в городе доктора Стреляева. Об этом пишет местное украинское издание "Риа-Мелитополь".

Как отмечают журналисты, боевики вынесли из кабинета все УЗИ-датчики.

Кроме этого, чеченцы решили "отжать" одну из коммунальных аптек в курортном поселка Кирилловка Мелитопольского района. По информации издания, за этим стоит "гауляйтер" Екатерина Уманец, которая была лидером местного антимайдана еще в 2014 году, и "смотрящий" по Кирилловке Павел Харебов, он же "Паша Осетин". Журналисты сообщают, что он является подопечным Мурата Саитова – "правой руки" Рамзана Кадырова.

Ранее издание уже рассказывало о том, как чеченцы подчинили себе мелитопольский аптечный бизнес. При этом цены на лекарства в "отжатых" аптеках теперь непомерно высокие. Теперь кадыровцы сами работают с поставщиками и накручивают на их ценах по 200-300 процентов с каждого препарата.

"По самым скромным подсчетам, кадыровцы с начала войны в Украине заработали на аптечном бизнесе Мелитополя около 50 миллионов гривен", – подчеркивают местные журналисты.

Напомним, мэр Мелитополя Иван Федоров считает, что у оккупантов в Запорожской области нет четких планов по проведению так называемого референдума о вхождении в состав России. Все пособники войск РФ находятся под особым вниманием украинских спецслужб, поэтому с организацией "референдума" возникли сложности.

Ранее Фокус рассказывал, что украинские партизаны в Мелитополе перерезали горло оккупанту, пристававшему к детям. Тело убитого лежало посреди улицы, его забрали российские военные.