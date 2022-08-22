Приставал к детям: украинские партизаны перерезали горло оккупанту в Мелитополе (видео)

Тело убитого лежало посреди улицы, его забрали российские военные.

Украинские партизаны в оккупированном Мелитополе Запорожской области жестко расправились с российским военным, который приставал к детям. Об этом рассказал мэр города Иван Федоров в Telegram.

По его словам, это произошло вечером 21 августа в одном из микрорайонов города. Украинские партизаны увидели, как российский военный приставал к несовершеннолетней девочке и перерезали ему горло. Иван Федоров показал видео, как тело убитого россиянина оккупанты забирают посреди улицы.

"Изнасилование как военное преступление является тяжелейшим преступлением, а также одной из составляющих геноцида. Наши ВСУ найдут каждого, кто совершает эти страшные преступления с нашими женщинами и детьми! Каждый ответит за содеянное!", — написал Федоров.

Кроме того, партизан с позывным "Сварог" прокомментировал произошедшее. По его словам, российский военный оказался в ненужное время и в ненужном месте. Он добавил, что это уже не первый случай, случившийся с россиянами на оккупированной территории, их будет еще больше.

"Обычное воскресенье подполья. Россиянин появился в ненужном месте в ненужное время для себя. Это только начало. Но не первый случай, который уже был с россиянами на нашей территории… Дальше будет больше. Наша задача, чтобы оккупанты боялись каждого украинца. Украинская ночь близка и россиянам нужно бояться", — сказал партизан.

Напомним, 17 августа "Сварог" рассказал, что цель партизанов на оккупированных территориях — показать оккупантам, что они не дома, они не должны обустраиваться и спать спокойно. По его словам, украинские военные начали подготовку партизан за несколько месяцев до вторжения.

Один из украинских военных чиновников рассказал, что за диверсиями на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей стоят как минимум два отдельных подразделения. По его словам, ВСУ организовали отравление российских оккупантов и подрыв моста, соединяющий Мелитополь с Крымом.