Отвечают два подразделения: военный чиновник рассказал, кто стоит за диверсиями в тылу российских оккупантов

По словам военного, имя которого журналисты не назвали из соображений безопасности, украинские партизаны организовали отравление российских оккупантов на Запорожье и подрыв моста, соединяющий Мелитополь с Крымом.

За диверсиями на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей стоят как минимум два отдельные подразделения. Об этом один из украинских военных чиновников на правах анонимности рассказал Nytimes.

По его словам, за операции в тылу российских оккупантов отвечают два подразделения в составе ВС:. Это Служба военной разведки, (ГУР) и Силы специальных операций Украины.

В свою очередь, межведомственная оперативная группа наблюдает за операциями как разведывательного управления, так и подразделений сил специальных операций подполья.

На счету украинских партизан уже десятки успешных операций.

Так, на оккупированной территории Запорожской области партизаны сумели отравить российских военных, из которых 15 в результате отравления скончались.

Также им удалось организовать диверсию в Херсонской области, в результате которой российские военные не смогли украсть 60 тысяч тонн украинского зерна.

Партизаны также стояли за взрывом, который вывел из строя железнодорожный мост, соединяющий город Мелитополь с Крымом. Это остановило поставку военной техники в Запорожскую область.

Также партизаны в тылу врага собирают ценную информацию о предателях и коллаборантах. В их число входят сотрудники полиции, государственные служащие и педагоги. А вот работников ЖКХ и спасателей на временно оккупированных Россией территориях украинские подпольщики не считают предателями.

Ранее Фокус писал о том, как партизаны сопротивляются российской оккупации на Херсонщине. Агенты не только отслеживают передвижение подразделений ВС РФ, но и выслеживают военные объекты оккупантов с помощью дронов.

Кроме того, мы писали, что партизанское движение в Херсоне подорвало служебный автомобиль коллаборантов. Взрывное устройство, заложенное на дороге, сработало в момент, когда полицейская машина россиян двигалась на вызов.