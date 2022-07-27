Наказали предателя: в Херсоне взорвали полицейскую машину оккупантов (видео)

По словам представителей оккупационной администрации, взрывное устройство было установлено на дороге, по которой ехал автомобиль.

Днем 27 июля в Херсоне на пути следования полицейской машины сработало взрывное устройство, сообщают кремлевские СМИ со ссылкой на оккупационную администрацию. Два оккупанта получили ранения.

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В местных телеграм-каналах пишут, что взрыв прогремел на проспекте Адмирала Сенявина. Оккупанты перекрыли движение из-за чего на дороге образовалась большая пробка.

Также сообщается, что один из раненых — местный житель, который после захвата города россиянами стал работать на оккупантов в ДПС.

Подрыв автомобилей стал одним из распространенных методом борьбы украинских сил сопротивления с коллаборантами. Таким образом покушались на "главу" Чернобаевки Херсонской области Юрия Турулева, он получил ранение. Перешедший на сторону россиян нардеп Алексей Ковалев тоже пережил покушение, его автомобиль взорвали в городе Голая Пристань.

Ранее Фокус писал о том, что в Херсоне "предотвратили покушение" на коллаборанта Владимира Сальдо, которого россияне назначили руководителем оккупационной администрации. Машину Сальдо пытались подорвать с помощью самодельного взрывного устройства.

14 июня экс-нардеп Андрей Немировский сообщил о подрыве авто Владимира Сальдо. Он рассказал, что в это время гауляйтер находился внутри и после чего его отвезли в реанимацию. Однако позже Сальдо записал видеоролик, в котором опроверг все заявления.

Также нередко коллаборационистов убивают с помощью огнестрельного оружия. 7 июля в Новой Каховке расстреляли "заместителя начальника полиции" 26-летнего Сергея Томко, который получил повышение после того, как принял предложение россиян о сотрудничестве.

Весной в Херсоне расстреляли местного активиста и блогера Валерия Кулешова, которого подозревают в связях с оккупантами, а также застрелили Павла Слободчикова, помощника Владимира Сальдо.