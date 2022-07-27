Покарали зрадника: у Херсоні підірвали поліцейську машину окупантів (відео)

За словами представників окупаційної адміністрації, вибуховий пристрій встановили на дорозі, якою їхав автомобіль.

Удень 27 липня в Херсоні на шляху поліцейської машини спрацював вибуховий пристрій, повідомляють кремлівські ЗМІ з посиланням на окупаційну адміністрацію. Два окупанти отримали поранення.

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У місцевих "Телеграм"-каналах пишуть, що вибух пролунав на проспекті Адмірала Сенявіна. Окупанти перекрили рух, через що на дорозі утворилася великий затор.

Також повідомляється, що один із поранених — місцевий житель, який після захоплення міста росіянами почав працювати на окупантів у ДПС.

Підрив автомобілів став одним із найпоширеніших методів боротьби українських сил опору з колаборантами. Так робили замах на "главу" Чорнобаївки Херсонської області Юрія Турулєва, він отримав поранення. Нардеп Олексій Ковальов, який перейшов на бік росіян, теж пережив замах, його автомобіль підірвали в місті Гола Пристань.

Раніше Фокус писав про те, що в Херсоні "запобігли замаху" на колаборанта Володимира Сальдо, якого росіяни призначили керівником окупаційної адміністрації. Машину Сальдо намагалися підірвати за допомогою саморобного вибухового пристрою.

14 червня екснардеп Андрій Немировський повідомив про підрив авто Володимира Сальдо. Він розповів, що в цей час гауляйтер перебував усередині, і після цього його відвезли до реанімації. Однак пізніше Сальдо записав відеоролик, у якому спростував усі заяви.

Також нерідко колабораціоністів убивають за допомогою вогнепальної зброї. 7 липня в Новій Каховці розстріляли "заступника начальника поліції" 26-річного Сергія Томка, який отримав підвищення після того, як прийняв пропозицію росіян про співпрацю.

Навесні в Херсоні розстріляли місцевого активіста та блогера Валерія Кулешова, якого підозрюють у зв'язках із окупантами, а також застрелили Павла Слободчикова, помічника Володимира Сальдо.