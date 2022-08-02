"Пусть коллаборанты боятся": как партизаны сопротивляются российской оккупации на Херсонщине

Агенты не только отслеживают передвижение подразделений ВС РФ, но и выслеживают военные объекты оккупантов с помощью дронов.

Армия украинских партизан, информаторов и корректировщиков, пока подразделения Вооруженных сил Украины ведут контрнаступление в Херсонской области, работают в тылу врага и приближают победу страны в полномасштабной войне против России. Служба ВВС в своем большом материале рассказывает, как патриоты на неподконтрольных Киеву территориях сопротивляются российской оккупации.

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Штабом партизанского движения стал прифронтовой Николаев, который ВС РФ продолжают ежедневно обстреливать. В областном центре журналисты встретились с Александром, команда которого занимается отслеживанием передвижения подразделений оккупационной армии в Херсонской области.

"Допустим, вчера мы заметили новую цель, отправили военным. Через день-два этой цели больше нет… Вот так мы и живем. Едет колонна… Смотрите… Кто-то едет по дороге и знает, что там есть база, которую, возможно, заняли оккупанты. Вот он едет и снимает это все, чтобы мы понимали, какая там техника", — рассказывает Саша, показывая журналистам ВВС разные видео, которые он ежедневно получает из соседнего региона.

[ + – ] Украинские партизаны в Херсоне активно борятся с ВС РФ

Речь идет о видеороликах, снятых возле военной базы ВС РФ и места скопления вражеской техники. Своих соратников Александр называет гражданами, которые верят в победу и ждут скорейшей деоккупации. Собеседник признает, что у представителей партизанского движения присутствует страх, однако служба родине перебивает любые эмоции.

В общении с журналистами Александр рассказывает о другой группе, которая сотрудничает с ними и также выполняет задания в тылу врага. Добровольцы запускают в Херсонскую область дроны для выявления военных целей, а средства на БПЛА собирают с помощью социальных сетей. По словам руководителя группы Сергея, его подопечные ежедневно рискуют собственной жизнью — ВС РФ обстреливают подразделение, когда оно выходит на боевое задание.

"Порой получается отработать нормально и не попасть под обстрел — так на отходе нас обстреляют. Я понимаю, что в какой-то степени это случай, и рано или поздно это может произойти. Но что я могу с этим сделать? Ничего, лучше об этом просто не думать. Лучше выполнять свою работу, так спокойнее. Если это произойдет со мной, я по крайней мере буду понимать, что это произошло не зря, а во имя чего-то", — признается Сергей в комментарии ВВС.

[ + – ] Украинские партизаны в Херсоне активно борятся с ВС РФ

Команда Александра также ведет перепись местных коллаборантов, которые перешли на сторону оккупационной власти и содействуют России в проведении фейкового референдума о вхождении Херсонской области в состав РФ. По его словам, база наполняется с целью, чтобы после деоккупации предатели не рассказывали, что занимались партизанской деятельностью.

На захваченных территориях украинские патриоты также расклеивают листовки, пытаясь запугать не только коллаборантов, но и российских оккупантов. Отдельно служба ВВС напоминает, что в Херсонской области активно продолжается "охота" на предателей — партизаны убивают и подрывают автомобили местных чиновников, перешедших на сторону ВС РФ.

"Они выбрали свою жизнь. Покушение? Ну а что делать? Значит, судьба у них такая, что на них покушаются. Они сами ее выбрали и знали, к чему они идут, надо ж с ними как-то бороться. Так что пускай боятся. Коллаборанты. Все равно мы победим, и Украина вернется в свои границы", — заявил в комментарии представитель партизанского движения, который пожелал остаться инкогнито.

Жители Херсона, анализируя участившиеся обстрелы военных объектов ВС РФ, не исключают, что в скором времени будет проведено контрнаступление украинской армии. Александр уверен, что в оккупированном городе остались тысячи граждан, готовых присоединиться к подразделениям ВСУ в борьбе с российскими захватчиками.

Напомним, в конце июня украинские партизаны ликвидировали в Херсоне известного коллаборанта Дмитрия Савлюченко.

Также сообщалось, что партизанское движение в Херсоне подорвало служебный автомобиль коллаборантов. Взрывное устройство, заложенное на дороге, сработало в момент, когда полицейская машина россиян двигалась на вызов.