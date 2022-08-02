"Нехай колаборанти бояться": як партизани опираються російській окупації на Херсонщині
Агенти як відстежують пересування підрозділів ЗС РФ, так і вистежують військові об'єкти окупантів за допомогою дронів.
Армія українських партизанів, інформаторів і коригувальників, поки підрозділи Збройних сил України ведуть контрнаступ у Херсонській області, працюють у тилу ворога та наближають перемогу країни в повномасштабній війні проти Росії. Служба ВВС у своєму великому матеріалі розповідає, як патріоти на непідконтрольних Києву територіях опираються російській окупації.
Штабом партизанського руху став прифронтовий Миколаїв, який ЗС РФ продовжує щодня обстрілювати. В обласному центрі журналісти зустрілися з Олександром, команда якого займається відстеженням пересування підрозділів окупаційної армії в Херсонській області.
"Припустімо, вчора ми помітили нову ціль, відправили військовим. Через день-два цієї цілі більше немає… Отак ми й живемо. Їде колона… Дивитеся… Хтось їде по дорозі та знає, що там є база, яку, можливо, зайняли окупанти. Ось він їде та знімає це все, щоб ми розуміли, яка там техніка", — розповідає Сашко, показуючи журналістам ВВС різні відео, які він щодня отримує із сусіднього регіону.
Ідеться про відеоролики, зняті біля військової бази ЗС РФ та місця скупчення ворожої техніки. Своїх соратників Олександр називає громадянами, які вірять у перемогу та чекають якнайшвидшої деокупації. Співрозмовник визнає, що представники партизанського руху мають страх, проте служба батьківщині перебиває будь-які емоції.
У спілкуванні з журналістами Олександр розповідає про іншу групу, яка співпрацює з ними та виконує завдання в тилу ворога. Добровольці запускають у Херсонську область дрони для виявлення військових цілей, а кошти на БПЛА збирають за допомогою соціальних мереж. За словами керівника групи Сергія, його підопічні щодня ризикують власним життям — ЗС РФ обстрілюють підрозділ, коли він виходить на бойове завдання.
"Іноді виходить відпрацювати нормально та не потрапити під обстріл — так на відході нас обстріляють. Я розумію, що якоюсь мірою це випадок, і рано чи пізно це може статися. Але що я можу з цим зробити? Нічого, краще про це просто не думати. Краще виконувати свою роботу, так спокійніше. Якщо це станеться зі мною, я принаймні розумію, що це сталося не дарма, а заради чогось", — зізнається Сергій у коментарі ВВС.
Команда Олександра також веде перепис місцевих колаборантів, які перейшли на бік окупаційної влади та сприяють Росії в проведенні фейкового референдуму про входження Херсонської області до складу РФ. За його словами, база наповнюється з метою, щоб після деокупації зрадники не розповідали, що займалися партизанською діяльністю.
На захоплених територіях українські патріоти також розклеюють листівки, намагаючись залякати не лише колаборантів, а й російських окупантів. Окремо служба ВВС нагадує, що на Херсонщині активно триває "полювання" на зрадників — партизани вбивають місцевих чиновників, які перейшли на бік ЗС РФ, і підривають їхні автомобілі.
"Вони обрали своє життя. Замах? Ну, а що робити? Значить, доля в них така, що на них роблять замах. Вони самі її вибрали та знали, до чого вони йдуть, треба ж із ними якось боротися. Тож хай бояться. Колаборанти. Все одно ми переможемо, і Україна повернеться до своїх кордонів", — заявив у коментарі представник партизанського руху, який побажав залишитися інкогніто.
Жителі Херсона, аналізуючи обстріли військових об'єктів ЗС РФ, що почастішали, не виключають, що незабаром буде проведений контрнаступ української армії. Олександр впевнений, що в окупованому місті залишилися тисячі громадян, які готові приєднатися до підрозділів ЗСУ в боротьбі з російськими загарбниками.
Нагадаємо, наприкінці червня українські партизани ліквідували в Херсоні відомого колаборанта Дмитра Савлюченка.
Також повідомлялося, що партизанський рух у Херсоні підірвав службовий автомобіль колаборантів. Вибуховий пристрій, закладений на дорозі, спрацював у момент, коли поліцейська машина росіян рухалася на виклик.