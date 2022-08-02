"Нехай колаборанти бояться": як партизани опираються російській окупації на Херсонщині

Агенти як відстежують пересування підрозділів ЗС РФ, так і вистежують військові об'єкти окупантів за допомогою дронів.

Армія українських партизанів, інформаторів і коригувальників, поки підрозділи Збройних сил України ведуть контрнаступ у Херсонській області, працюють у тилу ворога та наближають перемогу країни в повномасштабній війні проти Росії. Служба ВВС у своєму великому матеріалі розповідає, як патріоти на непідконтрольних Києву територіях опираються російській окупації.

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Штабом партизанського руху став прифронтовий Миколаїв, який ЗС РФ продовжує щодня обстрілювати. В обласному центрі журналісти зустрілися з Олександром, команда якого займається відстеженням пересування підрозділів окупаційної армії в Херсонській області.

"Припустімо, вчора ми помітили нову ціль, відправили військовим. Через день-два цієї цілі більше немає… Отак ми й живемо. Їде колона… Дивитеся… Хтось їде по дорозі та знає, що там є база, яку, можливо, зайняли окупанти. Ось він їде та знімає це все, щоб ми розуміли, яка там техніка", — розповідає Сашко, показуючи журналістам ВВС різні відео, які він щодня отримує із сусіднього регіону.

[ + – ] Українські партизани в Херсоні активно борються із ЗС РФ

Ідеться про відеоролики, зняті біля військової бази ЗС РФ та місця скупчення ворожої техніки. Своїх соратників Олександр називає громадянами, які вірять у перемогу та чекають якнайшвидшої деокупації. Співрозмовник визнає, що представники партизанського руху мають страх, проте служба батьківщині перебиває будь-які емоції.

У спілкуванні з журналістами Олександр розповідає про іншу групу, яка співпрацює з ними та виконує завдання в тилу ворога. Добровольці запускають у Херсонську область дрони для виявлення військових цілей, а кошти на БПЛА збирають за допомогою соціальних мереж. За словами керівника групи Сергія, його підопічні щодня ризикують власним життям — ЗС РФ обстрілюють підрозділ, коли він виходить на бойове завдання.

"Іноді виходить відпрацювати нормально та не потрапити під обстріл — так на відході нас обстріляють. Я розумію, що якоюсь мірою це випадок, і рано чи пізно це може статися. Але що я можу з цим зробити? Нічого, краще про це просто не думати. Краще виконувати свою роботу, так спокійніше. Якщо це станеться зі мною, я принаймні розумію, що це сталося не дарма, а заради чогось", — зізнається Сергій у коментарі ВВС.

[ + – ] Українські партизани в Херсоні активно борються зі ЗС РФ

Команда Олександра також веде перепис місцевих колаборантів, які перейшли на бік окупаційної влади та сприяють Росії в проведенні фейкового референдуму про входження Херсонської області до складу РФ. За його словами, база наповнюється з метою, щоб після деокупації зрадники не розповідали, що займалися партизанською діяльністю.

На захоплених територіях українські патріоти також розклеюють листівки, намагаючись залякати не лише колаборантів, а й російських окупантів. Окремо служба ВВС нагадує, що на Херсонщині активно триває "полювання" на зрадників — партизани вбивають місцевих чиновників, які перейшли на бік ЗС РФ, і підривають їхні автомобілі.

"Вони обрали своє життя. Замах? Ну, а що робити? Значить, доля в них така, що на них роблять замах. Вони самі її вибрали та знали, до чого вони йдуть, треба ж із ними якось боротися. Тож хай бояться. Колаборанти. Все одно ми переможемо, і Україна повернеться до своїх кордонів", — заявив у коментарі представник партизанського руху, який побажав залишитися інкогніто.

Жителі Херсона, аналізуючи обстріли військових об'єктів ЗС РФ, що почастішали, не виключають, що незабаром буде проведений контрнаступ української армії. Олександр впевнений, що в окупованому місті залишилися тисячі громадян, які готові приєднатися до підрозділів ЗСУ в боротьбі з російськими загарбниками.

Нагадаємо, наприкінці червня українські партизани ліквідували в Херсоні відомого колаборанта Дмитра Савлюченка.

Також повідомлялося, що партизанський рух у Херсоні підірвав службовий автомобіль колаборантів. Вибуховий пристрій, закладений на дорозі, спрацював у момент, коли поліцейська машина росіян рухалася на виклик.