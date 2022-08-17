Відповідають два підрозділи: військовий чиновник розповів, хто стоїть за диверсіями в тилу російських окупантів

За словами військового, ім'я якого журналісти не назвали з міркувань безпеки, українські партизани організували отруєння російських окупантів на Запоріжжі та підрив мосту, що з'єднує Мелітополь із Кримом.

За диверсіями на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей стоять щонайменше два окремі підрозділи. Про це один з українських військових чиновників на правах анонімності розповів Nytimes.

За його словами, за операції в тилу російських окупантів відповідають два підрозділи у складі ЗС: Це Служба військової розвідки (ГУР) та Сили спеціальних операцій України.

Зі свого боку міжвідомча оперативна група спостерігає за операціями як розвідувального управління, так і підрозділів сил спеціальних операцій підпілля.

На рахунку українських партизанів уже десятки успішних операцій.

Так, на окупованій території Запорізької області партизани зуміли отруїти російських військових, з яких 15 унаслідок отруєння померли.

Також їм вдалося організувати диверсію у Херсонській області, внаслідок якої російські військові не змогли вкрасти 60 тисяч тонн українського зерна.

Партизани також стояли за вибухом, який вивів із ладу залізничний міст, що з'єднує місто Мелітополь із Кримом. Це зупинило постачання військової техніки в Запорізьку область.

Також партизани в тилу ворога збирають цінну інформацію про зрадників і колаборантів. До них входять співробітники поліції, державні службовці та педагоги. А от працівників ЖКГ та рятувальників на тимчасово окупованих Росією територіях українські підпільники не вважають зрадниками.

Раніше Фокус писав про те, як партизани чинять опір російській окупації на Херсонщині. Агенти не тільки відстежують пересування підрозділів ЗС РФ, а й вистежують військові об'єкти окупантів з допомогою дронів.

Крім того, ми писали, що партизанський рух у Херсоні підірвав службовий автомобіль колаборантів. Вибуховий пристрій, закладений на дорозі, спрацював у момент коли поліцейська машина росіян рухалася на виклик.