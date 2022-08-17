"Они не должны спать спокойно": как партизаны в Запорожской области воюют с ВС РФ

По словам партизана, украинцы в Мелитополе подорвали авто на территории полицейского участка российских оккупантов и организовали покушение на коллаборанта Олега Шостака.

Украина все чаще ведет борьбу с российскими войсками в районах, контролируемых Россией, с использованием партизанских отрядов. О том, как подпольщики борются с российскими оккупантами на захваченных украинских территориях в интервью The New York Times рассказал один из партизан с позывным "Сварог".

"Цель состоит в том, чтобы показать оккупантам, что их нет дома, что они не должны обустраиваться, что они не должны спать спокойно", — объяснил Сварог.

По его словам, украинские военные начали подготовку партизан за несколько месяцев до вторжения, когда Россия сосредоточила войска у границ. Сам Сварог незадолго перед полномасштабным вторжением России присоединялся к тренировкам по выходным с "Правым сектором" и "Национальным корпусом".

После 24 февраля он отправился к тайнику в складском сарае под Мелитополем, где взял взрывчатку, детонаторы, автоматы Калашникова, гранатомет и два пистолета с глушителями.

Сейчас Сварог вместе с побратимами действует в Мелитополе.

Так, группа Сварога заминировала автомобиль, стоящий на территории полицейского участка российских оккупантов. Взрывчатка сдетонировала и убила одного полицейского. Второй отделался ранениями.

Также подпольщики заминировал машину Олега Шостака — украинца, вступившего в российскую политическую партию "Единая Россия" в Мелитополе.

"Команда заложила бомбу под водительское сиденье автомобиля, настроенную так, чтобы взорваться при запуске двигателя", — рассказал Сварог.

Ранее Фокус писал, что за диверсиями на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей стоят как минимум два отдельные подразделения. Они организовали отравление российских оккупантов на Запорожье и подрыв моста, соединяющий Мелитополь с Крымом.

Кроме того, мы писали, что партизанское движение в Херсоне подорвало служебный автомобиль коллаборантов. Взрывное устройство, заложенное на дороге, сработало в момент, когда полицейская машина россиян двигалась на вызов.