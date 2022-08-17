"Вони не повинні спати спокійно": як партизани у Запорізькій області воюють із ЗС РФ

За словами партизана, українці у Мелітополі підірвали авто на території поліцейської дільниці російських окупантів та організували замах на колаборанта Олега Шостака.

Україна дедалі частіше веде боротьбу з російськими військами в районах, які контролює Росія, з використанням партизанських загонів. Про те, як підпільники борються з російськими окупантами на захоплених українських територіях в інтерв'ю The New York Times, розповів один із партизанів із позивним "Сварог".

"Метою є показати окупантам, що вони не вдома, що вони не повинні облаштовуватися, що вони не повинні спати спокійно", — пояснив Сварог.

За його словами, українські військові розпочали підготовку партизанів за кілька місяців до вторгнення, коли Росія зосередила війська біля кордонів. Сам Сварог незадовго перед повномасштабним вторгненням Росії приєднувався до тренувань у вихідні з "Правим сектором" та "Національним корпусом".

Після 24 лютого він вирушив до схованки у складському сараї під Мелітополем, де взяв вибухівку, детонатори, автомати Калашникова, гранатомет і два пістолети з глушниками.

Зараз Сварог разом із побратимами діє у Мелітополі.

Так, група Сварога замінувала автомобіль, який стоїть на території поліцейської дільниці російських окупантів. Вибухівка здетонувала та вбила одного поліцейського. Другий відбувся пораненнями.

Також підпільники замінували машину Олега Шостака — українця, який вступив до російської політичної партії "Єдина Росія" в Мелітополі.

"Команда заклала бомбу під сидіння водія автомобіля, налаштовану так, щоб вибухнути при запуску двигуна", — розповів Сварог.

Раніше Фокус писав, що за диверсіями на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей стоять щонайменше два окремі підрозділи. Вони організували отруєння російських окупантів на Запоріжжі та підрив мосту, що з'єднує Мелітополь із Кримом.

Крім того, ми писали, що партизанський рух у Херсоні підірвав службовий автомобіль колаборантів. Вибуховий пристрій, закладений на дорозі, спрацював у момент, коли поліцейська машина росіян рухалася на виклик.