Приставав до дітей: українські партизани перерізали горло окупанту в Мелітополі (відео)

Тіло вбитого лежало посеред вулиці, його забрали російські військові.

Українські партизани в окупованому Мелітополі Запорізької області жорстко розправилися з російським військовим, який чіплявся до дітей. Про це розповів мер міста Іван Федоров у Telegram.

За його словами, це сталося ввечері, 21 серпня, в одному з мікрорайонів міста. Українські партизани побачили, як російський військовий чіплявся до неповнолітньої дівчинки та перерізали йому горло. Іван Федоров показав відео, як тіло вбитого росіянина окупанти забирають посеред вулиці.

"Зґвалтування як воєнний злочин є найважчим злочином, а також однією зі складових геноциду. Наші ЗСУ знайдуть кожного, хто вчиняє ці страшні злочини з нашими жінками та дітьми! Кожен відповість за вчинене!" — написав Федоров.

Крім того, партизан із позивним "Сварог" прокоментував подію. За його словами, російський військовий опинився у непотрібний час та у непотрібному місці. Він додав, що це вже не перший випадок, який трапився з росіянами на окупованій території, їх буде ще більше.

"Звичайна неділя підпілля. Росіянин з'явився у непотрібному місці в непотрібний час для себе. Це лише початок. Але не перший випадок, який уже був із росіянами на нашій території… Далі буде більше. Наше завдання, щоб окупанти боялися кожного українця. Українська ніч близька і росіянам треба боятися", — сказав партизан.

Нагадаємо, 17 серпня "Сварог" розповів, що мета партизанів на окупованих територіях — показати окупантам, що вони не вдома, вони не повинні облаштовуватися та спати спокійно. За його словами, українські військові розпочали підготовку партизанів за кілька місяців до вторгнення.

Один з українських військових чиновників розповів, що за диверсіями на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей стоять щонайменше два окремі підрозділи. За його словами, ЗСУ організували отруєння російських окупантів та підрив мосту, що з'єднує Мелітополь із Кримом.