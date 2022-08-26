Чеченці в Мелітополі "віджали" аптеку та пограбували кабінет УЗД, — ЗМІ

За інформацією місцевих журналістів, спочатку заїжджі бойовики вивезли з міста сільгоспобладнання, а тепер взялися за медтехніку.

Чеченські бійці під час комендантської години в окупованому Мелітополі пограбували УЗД-кабінет відомого в місті доктора Стреляєва. Про це пише місцеве українське видання "Ріа-Мелітополь".

Як зазначають журналісти, бойовики винесли з кабінету всі УЗД-датчики.

Крім цього, чеченці вирішили "віджати" одну з комунальних аптек у курортному селищі Кирилівка Мелітопольського району. За інформацією видання, за цим стоїть "гауляйтерка" Катерина Уманець, яка була лідеркою місцевого антимайдану ще у 2014 році, та Павло Харебов, "смотрящий" у Кирилівці, він же "Паша Осетін". Журналісти повідомляють, що він є підопічним Мурата Саїтова — "правої руки" Рамзана Кадирова.

Раніше видання вже розповідало про те, як чеченці підкорили собі аптечний мелітопольський бізнес. При цьому ціни на ліки у "віджатих" аптеках тепер надмірно високі. Тепер кадирівці самі працюють із постачальниками та накручують на їхніх цінах по 200-300 відсотків на кожен препарат.

"За найскромнішими підрахунками, кадирівці з початку війни в Україні заробили на аптечному бізнесі Мелітополя близько 50 мільйонів гривень", — наголошують місцеві журналісти.

Нагадаємо, мер Мелітополя Іван Федоров вважає, що окупанти в Запорізькій області не мають чітких планів щодо проведення так званого референдуму про входження в склад Росії. Усі посібники військ РФ перебувають під особливою увагою українських спецслужб, тому з організацією "референдуму" виникли складнощі.

Раніше Фокус розповідав, що українські партизани в Мелітополі перерізали горло окупанту, який приставав до дітей. Тіло вбитого лежало посеред вулиці, його забрали російські військові.