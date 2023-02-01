Окупанти в Криму надумали "націоналізувати" майно бізнесменів з України (список)

До списку "іноземних громадян", майно яких підлягає "вилученню", потрапили Рінат Ахметов, Ігор Коломойський, Арсеній Яценюк та Нестор Шуфрич.

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Окупаційна влада Криму заявила про початок "націоналізації" власності українських бізнесменів на півострові. Про це повідомив так званий спікер Держради Криму Володимир Константинов у своєму Телеграм-каналі.

Підставою для "націоналізації", за словами Константинова, стало те, що українські бізнесмени підпадають під категорію громадян іноземних держав, які чинять щодо Росії недружні дії.

До цієї категорії увійшли Рінат Ахметов, Ігор Коломойський, Сергій Тарута, Нестор Шуфрич та Арсеній Яценюк.

Костянтинов також опублікував у своєму телеграм-каналі список об'єктів, які будуть вилучені. Це:

ТОВ "ЕСТЕЙТ ХОЛДИНГ ГРУП". Власник — Нестор Шуфрич. Вид діяльності — управління нерухомим майном за винагороду;

пансіонат "Гірник". Власник — Рінат Ахметов. Розташований у селищі Миколаївка;

ТОВ "ТРАНСПОРТ ЛОГІСТИК". Власник — Ігор Коломойський;

кінотеатр "Сатурн IMAX". Власник – Арсеній Яценюк. Розташований у Ялті;

АТ "Альмінський завод будівельних матеріалів". Власник – Сергій Тарута. Підприємство спеціалізується на видобутку декоративного та будівельного каменю. Розташований у селі Скалисте Бахчисарайського району;

АТ "Комиш-Бурунський Залізорудний комбінат". Зареєстрований у Сімферополі.

За словами спікера Держради Криму, націоналізовані в українських бізнесменів підприємства продовжать роботу. На них замінять керівний склад та запровадять тимчасові адміністрації.

"Потім буде проведено процедуру їх приватизації, і вони працюватимуть у законодавчому полі Росії", — написав Костянтинов.

Зауважимо, що до "списку Константинова" потрапили і ті підприємства бізнесменів, які розташовані на підконтрольній Україні території. Зокрема:

ПрАТ "Новокраматорський машинобудівний завод" (Краматорськ Донецької області);

ПАТ "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат" (Кривий Ріг, Дніпропетровська область);

ПАТ "Харківський машинобудівний завод "Світло шахтаря" (Харків).

Нагадаємо, у серпні 2022 року чеченці в Мелітополі "віджали" аптеку та пограбували кабінет УЗД. За інформацією місцевих журналістів, спочатку бойовики вивезли із міста сільгоспобладнання, а потім взялися за медтехніку.

Фокус також писав, що у 2015 році російські окупанти "віджали" компанію Ріната Ахметова. Тоді український бізнесмен втратив "ДТЕК Крименерго".