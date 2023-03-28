Маєтки в Кончі-Заспі, квартири в Києві та Одесі: ЗМІ дізналися про активи нардепа Нестора Шуфрича (відео)

За даними журналістів, депутат від забороненої ОПЗЖ володіє чотирма маєтками під Києвом, а його батько у розпал подій на Майдані отримав у власність апартаменти в Одесі.

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Народний депутат України від забороненої партії ОПЗЖ Нестор Шуфрич володіє тисячами квадратних метрів нерухомості й гектарами землі по Україні, більша частина статків оформлена на підставних осіб. Про це йдеться у розслідуванні проєкту BIHUS Info.

"Сімейне майно та частини в компаніях почали знаходити нових власників. Частина найдорожчих активів [Шуфрича] записана на відверто підставних осіб. Ще частина — на людину, яка ще недавно працювала на "Лукойл", торгувала в Європі російським газом і продавала росіянам громадянство ЄС", — сказав ведучий.

Маєток Нестора Шуфрича в Кончі-Заспі оформлено як "подарунок"

Сімейне майно Нестора Шуфрича журналісти розділили на 2 групи:

Перша — персональна, у ній активами володіє особисто Шуфрич, його дружина чи батько, син чи багаторічний парламентський помічник В'ячеслав Черепаня.

Друга — корпоративна. Там, де власниками є компанії записані переважно ті самі люди.

У родини Шуфрича, як з'ясували розслідувачі, є 4 маєтки у Конча-Заспі. Будинки займають площу понад 2 тис. кв. метрів, а землі – понад 1 гектар. Загальна вартість майна – чверть мільйона гривень лише у Козині, підрахували автори.

Перший та основний маєток — самого Шуфрича площею понад 700 кв. метрів майже на 1 гектарі землі з виходом до води, оформлене по договору дарування. Орієнтовна вартість "подарунку", за даними BIHUS Info, близько 130 млн гривень.

Другий маєток — особняк на 358 квадратів та 15 соток землі приблизною ціною 50 млн гривень записаний на Катерину Майкову (дружину Шуфрича) та її фірму. Третій маєток — у власності сина Олександра площею 300 кв. метрів за 30 млн гривень.

Четвертий маєток на 633 квадрати належить компанії батька Шуфрича. Проект стверджує, що по сусідству там мешкає колишній голова Офісу президента України Андрій Богдан.

Компанія батька Шуфрича пов'язана з кіпрським офшором та Тетяною Скакун із пропискою у селі Харпачка Вінницької області, з'ясували журналісти.

Майно Шуфрича у Києві та інших містах

Шуфрич та його син Олександр має 6 квартир у центрі Києва — дві з них на вулиці Малопідвальна біля будівлі СБУ та на Лобановського 6-А. Саме цей будинок пошкодила ракета ЗС РФ на початку повномасштабного вторгнення.

Квартири у Шуфрича є на вулицях Старонаводницька, Жилянська та Велика Васильківська. Загальна вартість активів може досягати 130 млн гривень.

Розслідувачі знайшли в Одесі у батька нардепа нерухомість у комплексі "Марістелло" посеред пляжу "Аркадія". Наприкінці січня 2014 року у розпал подій на Майдані батько Шуфрича став власником апартаментів в Одесі на 500 кв. метрів та двох паркомісць.

У липні 2021 року син нардепа Олександр купив у місті 3 паркомісця та два нежитлових приміщення площею 630 кв. метрів. Усі нежитлові приміщення Шуфричів в Одесі автори матеріалу оцінили у понад 100 млн гривень.

Журналісти з'ясували, що у селі Проців Київської області батьку Шуфрича належить комплекс "Конюшня Бутенка", ще частину землі та нерухомості записано на помічника нардепа Черепаню. З Шуфричем пов'язують мисливські угіддя у Закарпатській, Сумській областях та посеред заповідника у Київській області.

Ще один відомий актив, у якому фігурує Шуфрич, це Київський річковий порт, серед акціонерів якого є угорська компанія St George Residence, зробили висновок журналісти.

Нестор Шуфрич, його син та батько ще не коментували розслідування BIHUS Info.

Нагадаємо, що в лютому цього року окупаційна "влада" в Криму говорила про плани "націоналізації" активів бізнесменів з України. До списку потрапила і ТОВ "ЕСТЕЙТ ХОЛДИНГ ГРУП" Нестора Шуфрича.

ЗМІ писали, що у грудні минулого року Шуфрича бачили у столиці Угорщини Будапешті. Там він сідав у літак, що прямував до іспанської Барселони.