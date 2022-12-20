Полетів у Барселону: нардеп від ОПЗЖ Шуфрич залишив Україну, — соцмережі (відео)

Політика помітили в аеропорту Будапешта, коли той сидів у літаку, що прямував до Іспанії.

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Народний депутат від забороненої в Україні партії "Опозиційна платформа — за життя" Нестор Шуфрич залишив Україну. Про це пише Telegram-канал "Труха Україна" з посиланням на джерела, які надали фотографію та відео політика з літака.

Повідомляється, що зранку, 20 грудня, Шуфрича помітили у столиці Угорщини Будапешті. Він перебував у літаку, який прямував до Барселони. На кадрах, знятих очевидцем, видно, що депутат записує відео, проте незрозуміло, до кого він звертається.

Невідомо, як і коли 55-річний політик зміг залишити країну. На момент публікації матеріалу він та його пресслужба не коментували ситуацію.

Нагадаємо, 16 травня Шуфрич уже виїжджав з України та також у напрямку Угорщини. Тоді він пояснив, що виїхав до трьох своїх малолітніх дітей, бо в одного з них погіршився стан здоров'я. Він пообіцяв повернутися до країни до наступного планерного засідання у парламенті.

22 листопада колишнього нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука помітили з дружиною Оксаною Марченко в окупованому Криму. Очевидці зняли політика на відео, коли він вечеряв у ресторані кавказької та європейської кухні на ялтинській набережній.