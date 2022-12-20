Улетел в Барселону: нардеп от ОПЗЖ Шуфрич покинул Украину, — соцсети (видео)

Политика заметили в аэропорту Будапешта, когда тот сидел в самолете, направляющегося в Испанию.

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Народный депутат от запрещенной в Украине партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Нестор Шуфрич покинул Украину. Об этом пишет Telegram-канал "Труха Украина" со ссылкой на источники, которые предоставили фотографию и видео политика из самолета.

Сообщается, что утром 20 декабря Шуфрича заметили в столице Венгрии Будапеште. Он находился в самолете, который направлялся в Барселону. На кадрах, снятых очевидцем, видно, что депутат записывает видео, однако непонятно, к кому он обращается.

Неизвестно, как и когда 55-летний политик смог покинуть страну. На момент публикации материала он и его пресс-служба не комментировали ситуацию.

Напомним, 16 мая Шуфрич уже выезжал из Украины и также в направлении Венгрии. Тогда он объяснил, что выехал к трем своим малолетним детям, потому что у одного из них ухудшилось состояние здоровья. Он пообещал вернуться в страну к следующему планерному заседанию в парламенте.

22 ноября бывшего нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука заметили с женой Оксаной Марченко в оккупированном Крыму. Очевидцы сняли политика на видео, когда он ужинал в ресторане кавказской и европейской кухни на ялтинской набережной.