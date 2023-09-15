Поки що тільки обшуки: ЗМІ спростовують інформацію про затримання Нестора Шуфрича (фото)

Інформацію про проведення слідчих дій щодо нардепа також підтвердив радник голови ОП Сергій Лещенко. За його словами, силовики аналізують діяльність Шуфрича з 9 липня 2021 року.

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СБУ проводить обшуки у нардепа від забороненої ОПЗЖ Нестора Шуфрича у справі про державну зраду. Слідчі дії тривають. Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на джерела в силовому відомстві.

Зокрема, журналісти спростовують інформацію свого колеги Юрія Бутусова про те, що силовики вже затримали Нестора Шуфрича за підозрою в державній зраді. Медіа уточнює, що правоохоронці поки що лише проводять обшуки в народного депутата.

Радник голови Офісу президента Сергій Лещенко підтвердив проведення слідчих дій щодо Нестора Шуфрича і заявив, що силовики під час досудового розслідування зараз аналізують діяльність народного депутата починаючи з 9 липня 2021 року.

"Затримання" Нестора Шуфрича — позиція Юрія Бутусова

Журналіст Юрій Бутусов повідомив про затримання нардепа Шуфрича в межах кримінального провадження про роботу агентурної мережі ФСБ РФ на території України. За його словами, політику інкримінують держзраду і співпрацю з колишнім народним депутатом Володимиром Сівковичем, який нібито курував російських розвідників.

Знайдене під час обшуків у житлі Нестора Шуфрича Знайдене під час обшуків у житлі Нестора Шуфрича Знайдене під час обшуків у житлі Нестора Шуфрича Знайдене під час обшуків у житлі Нестора Шуфрича Знайдене під час обшуків у житлі Нестора Шуфрича Знайдене під час обшуків у житлі Нестора Шуфрича

Нагадаємо, що 4 березня 2022 року Шуфрича затримала територіальна оборона Києва, коли він робив селфі біля блокпоста. Народний депутат пояснив, що йому було потрібне підтвердження того, що він залишився в столиці, хоча на околицях тривали бойові зіткнення.

Також повідомлялося, що в грудні 2022 року Офіс генпрокурора розпочав розслідування щодо депутатів ОПЗЖ, у якому також фігурує Нестор Шуфрич.