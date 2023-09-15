СБУ затримала нардепа Нестора Шуфрича, — журналіст (фото)

Політику, за словами Юрія Бутусова, інкримінується державна зрада. Він нібито є фігурантом у справі російської шпигунської мережі, створеної колишнім нардепом України Володимиром Сівковичем.

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Служба безпеки України (СБУ) затримала народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Нестора Шуфрича. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов у Facebook.

"Служба безпеки України затримала народного депутата Нестора Шуфрича у нього вдома у селі Козин Київської області", — сказав Юрій Бутусов.

Він зазначив, що наразі відбувається понад 50 обшуків по справі нардепа. За словами Бутусова, Нестор Шуфрич є "фігурантом у справі створеної співробітником ФСБ РФ та колишнім нардепом України Володимиром Сівковичем російської шпигунської мережі".

Слідство вважає, що народний депутат нібито отримував завдання від екснардепа виступати на українських і російських телеканалах, аби розповсюджувати ворожу пропаганду та просувати антиукраїнську політику. Зокрема, Нестору Шуфричу інкримінується державна зрада.

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"Мені довелось напередодні вторгнення вдарити Шуфрича на телеефірі саме з цієї причини. Тому я щиро вітаю, що до Шуфрича дотягнулись правоохоронні органи", — заявив журналіст.

Бутусов сподівається, що президент Володимир Зеленський та СБУ діятимуть рішуче — на майно та рахунки Шуфрича і його близьких осіб буде накладено арешт, а всіх учасників мережі Сівковича затримають за державну зраду.

Він додав, що Нестор Шуфрич — досі нардеп, який є головою комітету ВР та отримує кошти платників податків.

На момент публікації матеріалу пресцентру СБУ офіційно не коментував інформацію про затримання Нестора Шуфрича та оголошення йому про підозру у державній зраді.

Нагадаємо, у грудні 2022 року стало відомо, що Офіс генерального прокурора ініціював кримінальне провадження щодо нардепів із забороненої фракції ОПЗЖ. Мова йшла про Юрія Бойка, Вадима Рабіновича, Нестора Шуфрича, Іллі Ківи та Віктора Медведчука. Ветеран Юрій Гудименко зазначив, що ці депутати сприяли підривній діяльності РФ проти України та висловлювали офіційну позицію Росії щодо України. Крім цього, нардепи продовжують виступати на російському телебаченні, підтримують злочинну діяльність окупантів в Україні та фінансують вбивство українців через офшорні компанії.

4 березня тероборона затримала нардепа від забороненої ОПЗЖ Нестора Шуфрича через те, що той фотографував позиції ЗСУ.