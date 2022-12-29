Шуфрич, Бойко та інші: Офіс генпрокурора розпочав розслідування проти депутатів ОПЗЖ

За словами ветерана Юрія Гудименка, після дев'яти років війни з РФ і 10 місяців її інтенсивної фази Офіс генерального прокурора проведе розгляд щодо 43 народних обранців із забороненої партії. За ходом розслідування ЄРДР можна стежити за номером.

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Після заяви ветерана Юрія Гудименка Офіс генерального прокурора вперше ініціював кримінальне провадження щодо екс-регіоналів із фракції ОПЗЖ. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Моя заява проти депутатів ОПЗЖ доручена слідчим Головного слідчого управління Державне бюро розслідувань для проведення досудового розслідування. Стаття 111 Кримінального кодексу (Державна зрада). Відомості внесено до ЄРДР", — йдеться у повідомленні.

[ + – ] Заява Юрія Гудименка [ + – ] Заява Юрія Гудименка

За словами Гудименка, після дев'яти років війни з РФ і 10 місяців її інтенсивної фази, Офіс генерального прокурора проведе розгляд щодо 43 народних обранців, які вже не одне скликання ВР беруть участь у колабораціонізмі та сприяють гібридній війні проти України.

Ветеран серед інших назвав імена Юрія Бойка, Вадима Рабіновича, Нестора Шуфрича, Іллі Ківи, а також Віктора Медведчука.

Депутати згаданої політичної партії сприяли РФ у підривній діяльності проти України. Вони висловлювали офіційну позицію країни-агресора щодо України під час воєнного стану, йдеться у виписці Єдиного реєстру досудових розслідувань.

За словами Гудименка, депутати-колабораціоністи й надалі ведуть шкідницьку діяльність: виступають на російському пропагандистському ТБ, підтримують злочинну діяльність загарбників на території України, а також фінансують вбивство українців за допомогою офшорних компаній. Він припустив, що їхні дії можуть заздалегідь кваліфікуватися згідно з ч. 2 ст. 111 КК України, тобто держзрада (в умовах воєнного стану).

У рамках ініційованого провадження проведуть правову оцінку скоєних злочинів проти національної безпеки та територіальної цілісності України.

За номером кримінального провадження в ЄРДР (42022000000001674) користувачі зможуть відстежувати перебіг розслідування.

Нагадаємо, що мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про замах на екс-соратника Іллі Ківи. Повідомляється про колабораціоніста Миколу Волика, який до окупації міста виконував обов'язки місцевого депутата від забороненої партії ОПЗЖ.

Раніше Фокус повідомляв, що нардеп від ОПЗЖ Нестор Шуфрич покинув Україну. Його рейс приземлився у Барселоні. Політика бачили в аеропорту Будапешта, він перебував у літаку, що прямував до столиці Каталонії.