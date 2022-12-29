Шуфрич, Бойко и остальные: Офис генпрокурора начал расследование против депутатов ОПЗЖ

По словам ветерана Юрия Гудыменко, по прошествии девяти лет войны с РФ и 10 месяцев ее интенсивной фазы Офис генерального прокурора проведет разбирательство в отношении 43 народных избранников из запрещенной партии. За ходом производства в ЕРДР можно следить по номеру.

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После заявления ветерана Юрия Гудыменко Офис генерального прокурора впервые иниициировал уголовное производство в отношении экс-регионалов из фракции ОПЗЖ. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Мое заявление против депутатов ОПЗЖ поручено следователям Главного следственного управления Государственное бюро расследований для проведения досудебного расследования. Статья 111 Уголовного кодекса (Государственная измена). Ведомости внесены в ЕРДР", — говорится в сообщении.

[ + – ] Заявление Юрия Гудыменко [ + – ] Заявление Юрия Гудыменко

По словам Гудыменко, по прошествии девяти лет войны с РФ и 10 месяцев ее интенсивной фазы, Офис генерального прокурора проведет разбирательство в отношении 43 народных избранников, которые уже не один созыв ВР участвуют в коллаборационизме и способствуют гибридной войне против Украины.

Ветеран, среди прочих, назвал имена Юрия Бойко, Вадима Рабиновича, Нестора Шуфрича, Ильи Кивы, а также Виктора Медведчука.

Депутаты упомянутой политической партии содействовали РФ в подрывной деятельности против Украины. Они выражали официальную позицию страны-агрессора по отношению к Украине во время военного положения, говорится в выписке Единого реестра досудебных расследований.

По словам Гудыменко, депутаты-коллаборационисты и дальше ведут вредительскую деятельность: выступают на российском пропагандистском ТВ, поддерживают преступную деятельность захватчиков на территории Украины, а также финансируют убийство украинцев посредством офшорных компаний. Он допустил, что их действия могут предварительно квалифицироваться согласно ч. 2 ст. 111 УК Украины, то есть госизмена (в условиях военного положения).

В рамках инициированного производства проведут правовую оценку совершенным преступлениям против национальной безопасности и территориальной целостности Украины.

По номеру уголовного производства в ЕРДР (42022000000001674) пользователи смогут отслеживать ход расследования.

Напомним, что мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о покушении на экс-соратника Ильи Кивы. Сообщается о коллаборационисте Николае Волыке, который до оккупации города выполнял обязанности местного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ.

Ранее Фокус сообщал, что нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич покинул Украину. Его рейс приземлился в Барселоне. Политика видели в аэропорту Будапешта, он находился в самолете, направлявшемся в столицу Каталонии.