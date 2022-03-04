Тероборона задержала Шуфрича при попытке сфотографировать позиции ВСУ (фото)

Предполагается, что народного депутата задержали из-за того, что политик фотографировал расположение украинских военных.

4 марта народного депутата от "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича задержали за то, что он фотографировал позиции Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил экс-советник министра обороны Степана Полторака и член президии центрального совета партии "Европейская солидарность" Юрий Бирюков. По его словам, Шуфрича задержал 206 батальон.

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Пока официального подтверждения информации нет. Бирюков сообщил, что фотографировавшего украинские позиции нардепа от ОПЗЖ Нестора Шуфрича передали в СБУ.

Информацию о задержании Шуфрича также подтвердил ветеран и сотник 14-ой сотни самообороны Майдана Андрей Хоманчук. Также территориальной обороной выявлены документы и ноутбук Нестора Шуфрича.

18 февраля во время прямого эфира политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" между главным редактором издания "Цензор.нет" Юрием Бутусовым и народным депутатом от "ОПЗЖ" Нестором Шуфричем произошла драка.В тот самый момент Шуфрич рассказывал о том, что в Украине виновных устанавливает суд.

Фокус также писал, что согласно расследованию журналистов "Схем", семья нардепа Шуфрича в 2019 году купила у Виктора Медведчука виллу в оккупированном Крыму и зарегистрировала ее по российскому законодательству.