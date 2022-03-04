Тероборона задержала Шуфрича при попытке сфотографировать позиции ВСУ (фото)
Предполагается, что народного депутата задержали из-за того, что политик фотографировал расположение украинских военных.
4 марта народного депутата от "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича задержали за то, что он фотографировал позиции Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил экс-советник министра обороны Степана Полторака и член президии центрального совета партии "Европейская солидарность" Юрий Бирюков. По его словам, Шуфрича задержал 206 батальон.
Пока официального подтверждения информации нет. Бирюков сообщил, что фотографировавшего украинские позиции нардепа от ОПЗЖ Нестора Шуфрича передали в СБУ.
Информацию о задержании Шуфрича также подтвердил ветеран и сотник 14-ой сотни самообороны Майдана Андрей Хоманчук. Также территориальной обороной выявлены документы и ноутбук Нестора Шуфрича.
18 февраля во время прямого эфира политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" между главным редактором издания "Цензор.нет" Юрием Бутусовым и народным депутатом от "ОПЗЖ" Нестором Шуфричем произошла драка.В тот самый момент Шуфрич рассказывал о том, что в Украине виновных устанавливает суд.
Фокус также писал, что согласно расследованию журналистов "Схем", семья нардепа Шуфрича в 2019 году купила у Виктора Медведчука виллу в оккупированном Крыму и зарегистрировала ее по российскому законодательству.