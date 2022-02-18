"Вам никто не давал слова!": Бутусов набросился на Шуфрича в прямом эфире (видео)

Инцидент произошел после продолжительной словесной перепалки. Разнять виновников пытались как другие участники шоу, так и работники студии.

В пятницу, 18 февраля, в прямом эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" произошла драка между главным редактором издания "Цензор.нет" Юрием Бутусовым и народным депутатом от "ОПЗЖ" Нестором Шуфричем. Трансляция велась на YouTube.

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Уточним, что инцидент произошел после продолжительной словесной перепалки, в результате которой нардеп сперва ушел из студии, но спустя некоторое время вернулся.

После этого обмен мнениями продолжился.

"Нестор Шуфрич, вам никто не давал слова! Закройте рот", — сказал Бутусов.

В тот самый момент Шуфрич рассказывал о том, что в Украине виновных устанавливает суд.

"Савик, предателей устанавливает суд. Я прекрасно понимал, куда я иду. Но знаете почему я здесь? Потому что Украина — это красивое большое государство. Где разговаривают на украинском, венгерском и, в том числе, на русском языке. И я хочу, чтобы они знали правду…", — сказал Шуфрич.

После этого на него набросился с кулаками Бутусов. Спустя несколько секунд к ним подбежали работники и гости студии. После того, как их удалось разнять, все вернулись на свои места.

Напомним, 26 ноября во время пресс-марафона Зеленский заявил, что Бутусов получил от экс-начальника ГУР МО Василия Бурбы данные о спецоперации по поимке "вагнеровцев" и опубликовал их. Журналист обвинил главу государства во лжи. Главред "Цензора" в ответ заявил, что глава государства "ничего не знает", а "управление страной во время войны — это не "Квартал". Однако спустя время журналист извинился перед украинцами за столь эмоциональное поведение.

Фокус также писал, что согласно расследованию журналистов "Схем", семья нардепа Шуфрича в 2019 году купила у Виктора Медведчука виллу в оккупированном Крыму и зарегистрировала ее по российскому законодательству.