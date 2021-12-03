Бутусов извинился за "эмоции" во время пресс-конференции Зеленского

Журналист объяснил свое неуважительное поведение на пресс-марафоне "ложью и оскорблениями" со стороны президента.

Главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов извинился перед украинцами за эмоциональное поведение во время пресс-марафона президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующий пост журналист опубликовал в своем Facebook в пятницу, 3 декабря.

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"Я приношу глубокие извинения перед гражданами Украины за свои эмоции на пресс-конференции и проявление неуважения к президенту Украины, которого избрали украинские граждане", — написал Бутусов.

Журналист также извинился перед коллегами за то, что он помешал им задать вопросы главе государства. В то же время он подчеркнул, что смысл слов, сказанных им во время пресс-конференции, был правильный и ни от одного из них он не отказывается.

Бутусов объяснил свое поведение на пресс-марафоне "ложью и оскорблениями" со стороны президента в адрес него и сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины. В частности, Зеленский тогда заявил, что после публикации Бутусовым видео удара по позициям пророссийских боевиков на Донбассе при помощи беспилотников Bayraktar TB-2 погибли украинские военные. Такое обвинение, по словам журналиста, "оскорбило до глубины души" и "вызвало гнев".

Далее автор поста повторил сказанные им во время пресс-конференции тезисы о "российской агентуре в Офисе президента", а также пожаловался на действия Госбюро расследований в отношении него.

"Буду подавать в суд на незаконные действия руководства ДБР, которое открыло по дело по статье 437 "ведение агрессивной войны", но не открыла такое дело, например, против Путина", — написал журналист.

Помимо этого Бутусов анонсировал свое появление на сегодняшнем эфире "Свободы слова Савика Шустера". В ходе программы он намерен публично извиниться за инцидент во время пресс-марафона Зеленского, а также рассказать о других темах, описанных в его Facebook-публикации.

[ + – ] Пост Бутусова с извинениями

Напомним, 26 ноября во время пресс-марафона Зеленский заявил, что Бутусов получил от экс-начальника ГУР МО Василия Бурбы данные о спецоперации по поимке "вагнеровцев" и опубликовал их. Журналист обвинил главу государства во лжи. Главред "Цензора" в ответ заявил, что глава государства "ничего не знает", а "управление страной во время войны — это не "Квартал".

[ + – ] Видео перепалки Бутусова с Зеленским

После инцидента Бутусов заявил, что во время пресс-конференции у него возникло желание "встать и дать Зеленскому по морде".

Журналист также сказал, что он намерен судиться с президентом из-за клеветы.

Далее Бутусов обнародовал в сети ролик, на котором показано, как он стреляет из гаубицы. Он утверждал, что вел огонь "по российским оккупантам". ГБР начало проверку законности действий журналиста.