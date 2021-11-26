Бутусов заявил, что будет судиться с Зеленским из-за клеветы (видео)

Журналист рассказал, что ожидал от президента извинений за отрицание существования операции по "вагнеровцам", но вместо этого услышал еще больше грязи в свой адрес.

Главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов заявил, что собирается подать в суд на президента Украины Владимира Зеленского из-за слов в отношении себя, которые считает неправдивыми. Об этом журналист сказал в эфире "Радио Свобода".

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"Я собираюсь отстаивать свои интересы в суде, поскольку президент признал фактически свою ложь против меня и наврал еще новые вещи", — сообщил Бутусов.

Также журналист заявил, что "Зеленскому было мало года лжи" и "тот хочет еще".

"Я ожидал услышать от президента извинения. В течение 15 месяцев вся пропаганда Офиса президента нахально утверждала, что спецоперации по "вагнеровцам" не было, что все это выдумка Бутусова. Об этом говорил и [глава Офиса президента Андрей] Ермак. Тут вдруг президент сам опроверг эту ложь. Он сказал, что это он руководил и принимал решения, спецоперация была. А теперь я прихожу и вместо извинений слышу новые поток грязи", — рассказал Бутусов.

[ + – ] Бутусов выступает с 6:21:15

Отметим, Бутусов был одним из первых, кто публично сообщил о провале спецоперации по захвату боевиков российской ЧВК "Вагнера". В Офисе президента длительное время отрицали сам факт проведения этой операции, однако впоследствии выводы временной следственной комиссии Верховной Рады и расследование международной группы Bellingcat подтвердили, что украинские спецслужбы все же пытались выманить наемников на территорию Украины.

26 ноября в ходе пресс-конференции, на которой присутствовал и Бутусов, Зеленский заявил, что журналист работал на бизнесмена Игоря Коломойского и обиделся из-за того, что не получил должности в Минобороны. Также президент заявил, что "на совести Бутусова смерти людей" из-за обнародования различной информации.

"По поводу дрона так я вам скажу: на вашей совести гибель людей. После этого сколько было на нас атак и бомб, сброшенных дронами", — заявил Зеленский.

Кроме того, утверждает президент, СНБО ввел санкции в отношении "спонсора Бутусова".

Уже выйдя из здания, в котором проходил брифинг, журналист заявил, что во время общения с Зеленским ему хотелось "встать и дать тому по морде".