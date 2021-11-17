"Есть несколько важных плюсов": в ОП отреагировали на расследование Bellingcat по "вагнеровцам"

Расследование журналистов, утверждает Михаил Подоляк, опровергает ряд "вбросов", которые делались последние полтора года.

В расследовании "вагнергейта", проведенном журналистами Bellingcat, есть несколько важных плюсов. Об этом в комментарии Фокусу рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"В тексте Белингкета есть несколько важных плюсов. Первый плюс — разбит миф о том, что украинской разведкой управляли спецслужбы других государств. Россия очень старалась это посеять — в том числе и украинскими руками. Опровергнуто, что темой с "вагнеровцами" занимались американцы, турки, британцы и израильтяне — а об этом ведь было много "вбросов" за полтора года", — сказал он.

Подоляк также обратил внимание, что расследователи очень корректно подают информацию: "Если говорится о разговорах с отставниками, то это указывается. Если их рассказы нельзя проверить, то это указывается".

Аналогичная ситуация, отмечает Подоляк, наблюдается и в той части текста, которая касается президента Украины Владимира Зеленского и руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

"Президент точно не давал никаких приказов на перенос или срыв активностей по "вагнеровцам". Андрей Ермак точно не может даже гипотетически управлять разведкой. Если кто-то из отставников говорит что-то другое, то это — лишь слова", — уточнил советник главы ОП.

Кроме того, по словам Подоляка, после расследования Bellingcat будет гораздо легче скоординировать ответ международного сообщества на работу таких организаций, как ЧВК "Вагнера".

Что за "вагнергейт"?

Прошлым летом в Беларуси спецназ задержал 32 боевиков ЧВК "Вагнера" неподалеку от Минска. Еще одного удалось схватить на юге страны. Как выяснилось, все они имеют российское гражданство, хотя официально Москва опровергала эту информацию. Также тогда появилась информация, что украинская сторона просит власти Беларуси передать им задержанных наемников.

В самом Минске тогда утверждали, что бойцов к ним прислали для "дестабилизации ситуации накануне выборов", в связи с чем на них завели уголовные дела.

Летом 2020 года ряд блогеров и журналистов начали распространять информацию о том, что план по захвату "вагнеровцев" провалился из-за Офиса президента. Тогда у Зеленского эту информацию отрицали, равно как и сам факт проведения спецоперации.

Напомним, международная группа расследователей Bellingcat сегодня опубликовала первую часть материалов, которая касается "вагнергейта". В ней говорится, что проведение спецоперации готовилась еще в сентябре 2019 году, а Зеленский про нее узнал лишь спустя почти год.

В этих же данных говорится, что решение отложить спецоперацию по захвату боевиков ЧВК "Вагнера" предложил глава Офиса президента Андрей Ермак. Как рассказал тогдашний глава ГУР Василий Бурба, чиновник предложил сдвинуть начало операции на неделю. Причиной, по его словам, стало соглашение о прекращении огня на Донбассе, которое из-за проведения мероприятия могло сорваться.

Вместе с тем раскрыты и некоторые детали спецоперации. Так, украинские специалисты, чтобы выманить "вагнеровцев", создали фейковое объявление о найме на охрану объектов российской нефтяной компании "Роснефть" на Ближнем Востоке.