"Є кілька важливих плюсів": в ОП відреагували на розслідування Bellingcat щодо "вагнерівців"

Розслідування журналістів, стверджує Михайло Подоляк, спростовує низку "вкидів", які робилися останні півтора року.

У розслідуванні "вагнергейту", проведеному журналістами Bellingcat, є кілька важливих плюсів. Про це в коментарі "Фокусу" розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

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"У тексті Белінгкету є кілька важливих плюсів. Перший плюс – розбитий міф про те, що українською розвідкою керували спецслужби інших держав. Росія дуже намагалася це посіяти – зокрема й українськими руками. Спростовано, що темою з вагнерівцями займалися американці, турки, британці та ізраїльтяни – а про це було багато "вкидів" за півтора року", — сказав він.

Подоляк також звернув увагу, що розслідувачі дуже коректно подають інформацію: "Якщо йдеться про розмови з відставниками, то це вказується. Якщо їхні розповіді не можна перевірити, це вказується". Аналогічна ситуація спостерігається і в тій частині тексту, яка стосується президента та Андрія Єрмака.

"Президент точно не давав жодних наказів на перенесення чи зрив активностей щодо "вагнерівців". Андрій Єрмак точно не може навіть гіпотетично керувати розвідкою. Якщо хтось із відставників каже щось інше, то це – лише слова", — уточнив він.

Крім того, за словами Подоляка, після розслідування Bellingcat набагато легше буде скоординувати відповідь міжнародної спільноти на роботу таких організацій, як ПВК "Вагнера".

Що за "вагнергейт"?

Минулого літа в Білорусі спецпризначенці затримали 32 бойовиків ПВК "Вагнера" неподалік Мінська. Ще одного вдалося схопити на півдні країни. Як з'ясувалося, всі вони мають російське громадянство, хоча офіційно Москва спростувала цю інформацію. Також тоді з'явилася інформація, що українська сторона просить владу Білорусі передати їм затриманих найманців.

У самому Мінську тоді стверджували, що бійців до них надіслали для "дестабілізації ситуації напередодні виборів", у зв'язку з чим на них порушили кримінальні справи.

Влітку 2020 року низка блогерів і журналістів почали поширювати інформацію про те, що план із захоплення "вагнерівців" провалився через Офіс президента. Тоді в Зеленського цю інформацію заперечували, як і сам факт проведення спецоперації.

Нагадаємо, міжнародна група розслідувачів Bellingcat сьогодні опублікувала першу частину матеріалів, що стосується "вагнергейту". У ній йдеться, що проведення спецоперації готувалося ще у вересні 2019 року, а Зеленський про неї дізнався лише майже через рік.

У цих же даних йдеться, що рішення відкласти спецоперацію із захоплення бойовиків ПВК "Вагнера" запропонував голова Офісу президента Андрій Єрмак. Як розповів тодішній голова ГУР Василь Бурба, урядовець запропонував зрушити початок операції на тиждень. Причиною, за його словами, стала угода про припинення вогню на Донбасі, яка через проведення заходу могла зірватися.

Водночас розкрито й деякі деталі спецоперації. Так, українські спеціалісти, щоб виманити "вагнерівців", створили фейкове оголошення про найм на охорону об'єктів російської нафтової компанії "Роснафта" на Близькому Сході.