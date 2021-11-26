Бутусов заявив, що судитиметься з Зеленським через наклеп (відео)

Журналіст розповів, що чекав від президента вибачень за заперечення існування операції з "вагнерівцями", але натомість почув ще більше бруду на свою адресу.

Головний редактор видання "Цензор.нет" Юрій Бутусов заявив, що збирається подати до суду на президента України Володимира Зеленського через слова щодо себе, які вважає неправдивими. Про це журналіст сказав в ефірі "Радіо Свобода".

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"Я збираюся відстоювати свої інтереси в суді, оскільки президент визнав фактично свою брехню проти мене та набрехав ще про нові речі", — повідомив Бутусов.

Також журналіст заявив, що "Зеленському було мало року брехні" і "той хоче ще".

"Я очікував почути від президента вибачення. Протягом 15 місяців вся пропаганда Офісу президента нахабно стверджувала, що спецоперації з "вагнерівців" не було, що все це вигадка Бутусова. Про це говорив і [голова Офісу президента Андрій] Єрмак. Тут раптом президент сам спростував цю брехню. Він сказав, що це він керував і ухвалював рішення, спецоперація була. А тепер я приходжу та замість вибачень чую новий потік бруду", — розповів Бутусов.

[ + – ] Бутусов виступає з 6:21:15

Зазначимо, Бутусов був одним із перших, хто публічно повідомив про провал спецоперації з захоплення бойовиків російської ПВК "Вагнера". В Офісі президента тривалий час заперечували сам факт проведення цієї операції, проте згодом висновки тимчасової слідчої комісії Верховної Ради та розслідування міжнародної групи Bellingcat підтвердили, що українські спецслужби все ж таки намагалися виманити найманців на територію України.

26 листопада на пресконференції, на якій був присутній і Бутусов, Зеленський заявив, що журналіст працював на бізнесмена Ігоря Коломойського й образився через те, що не отримав посаду в Міноборони. Також президент заявив, що "на совісті Бутусова смерть людей" через оприлюднення різної інформації.

"Із приводу дрону так я вам скажу: на вашій совісті загибель людей. Після цього скільки було на нас атак і бомб, скинутих дронами", — заявив Зеленський.

Крім того, стверджує президент, РНБО ввела санкції щодо "спонсора Бутусова".

Уже вийшовши з будівлі, де відбувався брифінг, журналіст заявив, що під час спілкування з Зеленським йому хотілося "встати й дати тому по морді".