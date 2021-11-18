"Детективна історія" та "маячня". Що в Зеленського говорили про ПВК "Вагнера" до розслідування Bellingcat

З літа 2020 року представники команди президента зробили безліч заяв про "вагнергейт". Багато хто заперечував сам факт проведення операції, деякі суперечили одне одному і самі собі. Фокус вирішив згадати, як за півтора року змінювалася риторика команди Зеленського з питання ПВК "Вагнера".

Розслідувальна група Bellingcat оприлюднила результати свого розслідування про спецоперацію українських спецслужб, у межах якої влітку 2020 року мали затримати 33 найманців російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнера", які воювали на боці підконтрольних РФ бойовиків на Донбасі.

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Інформатори журналістів та зібрані документи підтверджують, що в липні 2020 року Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони спільно зі Службою безпеки України намагалися під виглядом пропозиції щодо роботи з охорони нафтових свердловин заманити найманців на літак у Мінську, який аварійно посадили б у Києві, де "вагнерівців" і схопили б силовики.

Втім, згідно з даними розслідування, коли бойовики ПВК "Вагнера" вже були в Білорусі, виліт літака перенесли. Внаслідок цієї затримки місцеві силовики і затримали найманців, підозрюючи, що ті приїхали до країни для дестабілізації ситуації напередодні президентських виборів, які мали відбутися 9 серпня. Прохання України про видачу їй 28 бойовиків було проігноровано і згодом практично всіх затриманих у Мінську, за винятком одного громадянина Білорусі, передали до РФ.

Василь Бурба, який на той момент керував ГУР Міноборони, у коментарі Bellingcat, заявив, що розпорядження про перенесення вильоту літака надійшло від керівника Офісу президента України Андрія Єрмака. Спершу, за словами військового, керівник адміністрації глави держави наполягав на перенесенні початку операції на тиждень, що не влаштовувало команду ГУР. У результаті квитки вдалося забронювати на 30 липня, тобто на п'ять днів пізніше, ніж планувалося спочатку. Журналістам не вдалося перевірити достовірність слів Бурби, а в Офісі президента не надали коментарів щодо цієї історії.

Згідно з розслідуванням Bellingcat, у ГУР розпочали збір інформації про російських бойовиків, які воювали на Донбасі, ще у 2014 році. До середини 2018 року вони вже мали уявлення про структуру, практики та склад російських ПВК, зокрема — "Вагнера". У вересні 2019 року ГУР вирішило створити фіктивну ПВК, мета якої — "вербування" та проведення "співбесід" із найманцями для збору інформації про них. Влітку 2020 року українські розвідники вирішили використати накопичену інформацію та спробувати виманити частину "вагнерівців" до Києва.

Фокус вирішив згадати, як саме раніше про спецоперацію з "вагнерівцями" висловлювалися Володимир Зеленський, представники Офісу президента та інші офіційні особи.

18 серпня 2020 року, Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента:

"Вся медійна частина цієї історії почалася з російського сайту "Комсомольська правда". Історію цю без перевірки і з радістю почали швидко качати певні ресурси в нас. Насамперед, ресурси, які так чи інакше орієнтувалися на "зливи" Бурби [якого звільнили невдовзі після невдалого перенесення операції з "вагнерівцями", — ред.].

По суті, цілком можна говорити про те, що на території України чужу медіапровокацію догравала скривджена людина з інформаційними можливостями… Очевидно, що все це медійне "зло" придумане росіянами, і мета була посварити нас з усіма.

[ + – ] Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента

19 серпня 2020 року, Андрій Єрмак, голова Офісу президента:

"Очевидно, що версія про участь українських спецслужб у появі російських бойовиків-найманців у Білорусі напередодні виборів з'явилася не в Україні, а в російських ЗМІ. Це виглядає як добре продумана та спланована дезінформаційна кампанія".

І дуже дивує, що деякі українські громадяни публічно розповсюджують саме цю версію подій.

[ + – ] Андрій Єрмак, голова Офісу президента Фото: УНІАН

20 серпня 2020 року, Володимир Зеленський, президент України:

"Маячня. Я про це читав. Сумно, що деякі засоби масової інформації передрукували "Комсомольську правду" (здається, російську), зробили з цього сенсацію в Україні. Я не знаю ні про який "злив" якоїсь там операції".

[ + – ] Володимир Зеленський, президент України Фото: Офис президента

19 вересня 2020 року, Андрій Єрмак, голова Офісу президента:

"Це [проведення в Офісі президента наради, на якій обговорювався зрив спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнера", — ред.] детективна історія, яка була придумана від самого початку до кінця. Взято кілька фактів із реальності, додано художні вигадки — і створилася масштабна історія, яка справді вражає.

Це прикрий випадок, коли політики, представники медіа, бажаючи отримати хтось "лайки" у Facebook, хтось — політичні дивіденди, використовують пропаганду проти України і, на жаль, беруть у ній участь".

16 березня 2021 року, Олексій Арестович, радник голови Офісу президента:

"Сам факт проведення чи непроведення операцій такого роду є державною таємницею. Будь-яка особа, яка каже, що операція була, або яка каже, що операції не було, чинить діяння, яке за своїми ознаками порушує закон України. Це кримінальний злочин.

Я досі не знаю, чи була ця операція чи ні. Все, що я можу сказати, — інформаційна версія, яку нам вкинули, не витримує жодної критики, ані елементарної логічної перевірки, ані фактологічної перевірки".

[ + – ] Олексій Арестович, радник голови Офісу президента Фото: скриншот

24 червня 2021 року, Володимир Зеленський, президент України:

Це точно не була наша операція. Я точно розумію, що ця ситуація, ідея цієї операції була інших країн, точно не України, і те, що Україну максимально затягували в це питання — це правда.

Те, що цього не сталося, проводячи паралелі з тим, що було в Білорусі , я вважаю, що це слава Богу. Що ми виявили питання суб'єктності в цьому важливому питанні".

25 червня 2021 року, Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента:

Очевидно, що ця історія з появою "вагнерівців" у Білорусі не могла статися без російських спецслужб та пов'язаних з ними людей. Очевидно, до цієї історії були залучені ті, хто хотів би за рахунок України вирішувати свої геополітичні завдання – зокрема, в Білорусі".

3 жовтня 2021 року, Володимир Зеленський, президент України:

Я точно не брав участі в російській операції. Я в принципі в російських операціях не беру участі. Я щось чув, що вони там кудись летіли. Я знаю, що заїхали автобусами. Така серйозна операція, заїхали автобусами секретні агенти. Так ось, коли вони заїхали, ми розуміли чудово, інформація про цих бойовиків давно в державі, у мене була розмова з Лукашенком, я йому сказав: у вас там бойовики, якісь деталі я йому казав… Він мені сказав: так, ми вивчимо це питання, ви ж знаєте, як товаришують наші держави, ми зробимо все можливе… І після цього все".

10 жовтня 2021 року, Мар'яна Безугла, нардепка від СН, керівниця тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради, яка розслідувала кейс "вагнерівців":

Безпосередньо санкціонованої спецоперації щодо примусової посадки турецького літака з "вагнерівцями" в Україні не було. Але був спеціальний розвідувальний захід ГУР з документування, збору інформації щодо осіб, причетних до агресії з боку РФ, дій в ОРДЛО тощо.

Далі в липні СБУ передали інформацію. Відібрали кілька десятків тих, хто становить оперативний інтерес. З цих кількох десятків надалі відібрали 33 осіб. Хотіли їх витягнути з території РФ на територію України. Не було передбачено примусової посадки чи чогось такого. Основний сценарій передбачав затримання "вагнерівців" у Стамбулі".

[ + – ] Мар'яна Безугла, керівниця тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради, яка розслідувала кейс "вагнерівців" Фото: Facebook

15 листопада 2021 року, проміжний звіт тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яка розслідувала кейс "вагнерівців":

Наявні дані дозволяють зробити опосередковані висновки, що відбулося відтермінування активного заходу — з 25 липня на 30 липня 2020 року. ТСК не вдалося точно встановити, хто і на якому рівні в Україні ухвалив рішення про відтермінування. Водночас ТСК встановила відсутність будь-якої документально оформленої вказівки про відтермінування з боку будь-якої посадової особи.

ТСК також не знайшла підтвердження того, що Президент України надавав особисті розпорядження керівництву ГУР МОУ відтермінувати активний захід, про що свідчать усі свідчення заслуханих осіб.

Також встановлено, що керівник Офісу Президента не має повноважень надавати розпорядження керівнику ГУР МОУ щодо відтермінування будь-якого розвідувального заходу.

ТСК не знайшла підтвердження, що стався витік інформації з української сторони щодо першого розвідувального та другого активного заходів на будь-якому з їхніх етапів".

17 листопада 2021 року, Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента:

"У тексті Bellingcat є кілька важливих плюсів. Перший плюс — розбитий міф про те, що українською розвідкою керували спецслужби інших держав. Росія дуже намагалася це посіяти — зокрема й українськими руками. Спростовано, що темою з "вагнерівцями" займалися американці, турки, британці та ізраїльтяни — а про це було багато "вкидів" за півтора року.

Другий плюс – Bellingcat дуже коректно подає джерела інформації. Якщо йдеться про розмови з відставниками, це вказується. Якщо їхні розповіді не можна перевірити, це вказується. Президент точно не давав жодних наказів на перенесення чи зрив активностей щодо "вагнерівців". Єрмак точно не може навіть гіпотетично керувати розвідкою. Якщо хтось із відставників каже щось інше, то це – лише слова".