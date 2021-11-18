"Детективная история" и "бред". Что у Зеленского говорили о ЧВК "Вагнера" до расследования Bellingcat

С лета 2020 года представители команды президента сделали множество заявлений о "вагнергейте". Многие отрицали сам факт проведения операции, некоторые — противоречили друг другу и сами себе. Фокус решил вспомнить, как за полтора года менялась риторика команды Зеленского по вопросу ЧВК "Вагнера".

Расследовательская группа Bellingcat обнародовала результаты своего расследования о спецоперации украинских спецслужб, в рамках которой летом 2020 года должны были задержать 33 наемника российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнера", воевавших на стороне подконтрольных РФ боевиков на Донбассе.

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Информаторы журналистов и собранные документы подтверждают, что в июле 2020 года Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны совместно со Службой безопасности Украины пытались под видом предложения о работе по охране нефтяных скважин заманить наемников на самолет в Минске, который аварийно посадили бы в Киеве, где "вагнеровцев" и схватили бы силовики.

Впрочем, согласно данным расследования, когда боевики ЧВК "Вагнера" уже были в Беларуси, вылет самолета перенесли Вследствие этой заминки местные силовики и задержали наемников, подозревая, что те приехали в страну для дестабилизации ситуации накануне президентских выборов, которые должны были состояться 9 августа. Просьба Украины о выдаче ей 28 боевиков была проигнорирована и впоследствии практически всех задержанных в Минске — за исключением одного гражданина Беларуси — передали в РФ.

Руководивший на тот момент ГУР Минобороны Василий Бурба в комментарии Bellingcat заявил, что распоряжение о переносе вылета самолета поступило от руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. Сперва, по словам военного, руководитель администрации главы государства настаивал на смещении начала операции на неделю, что не устраивало команду ГУР. В итоге билеты удалось забронировать на 30 июля, то есть пятью днями позже, чем планировалось изначально. Журналистам не удалось проверить достоверность слов Бурбы, а в Офисе президента не предоставили комментариев по поводу этой истории.

Согласно расследованию Bellingcat, в ГУР начали сбор информации о российских боевиках, которые воевали на Донбассе, еще в 2014 году. К середине 2018 года у них уже было представление о структуре, практиках и составе российских ЧВК, в том числе — "Вагнера". В сентябре 2019 года ГУР решило создать фиктивную ЧВК, цель которой — "вербовка" и проведение "собеседований" с наемниками для сбора информации о них. Летом 2020 года украинские разведчики решили использовать накопленную информацию и попытаться выманить часть "вагнеровцев" в Киев.

Фокус решил вспомнить, как именно ранее о спецоперации по "вагнеровцам" высказывались Владимир Зеленский, представители Офиса президента и другие официальные лица.

18 августа 2020 года, Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента:

"Вся медийная часть данной истории началась с российского сайта "Комсомольская правда". Историю эту без проверки и с радостью начали быстро качать определенные ресурсы у нас. Прежде всего, ресурсы, которые так или иначе ориентировались на "сливы" Бурбы [которого уволили вскоре после неудачного переноса операции по "вагнеровцам", — ред.].

По сути, вполне можно говорить о том, что на территории Украины чужую медиа провокацию доигрывал обиженный человек с информационными возможностями… Очевидно, что все это медийное "зло" придумано русскими, и цель была поссорить нас со всеми".

[ + – ] Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента

19 августа 2020 года, Андрей Ермак, глава Офиса президента:

"Очевидно, что версия об участии украинских спецслужб в появлении российских боевиков-наемников в Беларуси накануне выборов появилась не в Украине, а в российских СМИ. Это выглядит как хорошо продуманная и спланированная дезинформационная кампания.

И очень удивляет, что некоторые украинские граждане публично распространяют именно эту версию событий".

[ + – ] Андрей Ермак, глава Офиса президента Фото: УНИАН

20 августа 2020 года, Владимир Зеленский, президент Украины:

"Бред. Я об этом читал. Печально, что некоторые средства массовой информации перепечатали "Комсомольскую правду" (кажется, русскую), сделали из этого сенсацию в Украине. Я не знаю ни о каком "сливе" какой-то там операции".

[ + – ] Владимир Зеленский, президент Украины Фото: Офис президента

19 сентября 2020 года, Андрей Ермак, глава Офиса президента:

"Это [проведение в Офисе президента совещания, на котором обсуждался срыв спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера", — ред.] детективная история, которая была придумана от самого начала до конца. Взято несколько фактов из реальности, добавлены художественные выдумки — и создалась масштабная история, которая действительно впечатляет.

Это досадный случай, когда политики, представители медиа, желая получить кто "лайки" в Facebook, кто — политические дивиденды, используют пропаганду против Украины и, к сожалению, принимают в ней участие".

16 марта 2021 года, Алексей Арестович, советник главы Офиса президента:

"Сам факт проведения или непроведения операций такого рода является государственной тайной. Любое лицо, которое говорит, что операция была, или которое говорит, что операции не было, совершает деяние, которое по своим признакам нарушает закон Украины. Это уголовное преступление.

Я до сих пор не знаю, была эта операция или нет. Все, что я могу сказать — информационная версия, которую нам вкинули, не выдерживает никакой критики, ни элементарной логической проверки, ни фактологической проверки".

[ + – ] Алексей Арестович, советник главы Офиса президента Фото: скриншот

24 июня 2021 года, Владимир Зеленский, президент Украины:

"Это точно не была наша операция. Я точно понимаю, что эта ситуация, идея этой операции была других стран, точно не Украина и то, что Украину максимально затягивали в этот вопрос — это правда.

То, что этого не произошло, проводя параллели с тем, что было в Беларуси [санкции из-за посадки самолета Rayanair, — ред.], я считаю, что это слава Богу. Что мы проявили вопрос субъектности в этом важном вопросе".

25 июня 2021 года, Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента:

"Очевидно, что эта история с появлением "вагнеровцев" в Беларуси не могла произойти без русских спецслужб и связанных с ними людей. Очевидно, к этой истории были привлечены те, кто хотел бы за счет Украины решать свои геополитические задачи – в частности, в Беларуси".

3 октября 2021 года, Владимир Зеленский, президент Украины:

"Я точно не принимал участия в российской операции. Я в принципе в российских операциях не принимаю участие. Я что-то слышал, что они там куда-то летели. Я знаю, что заехали автобусами. Такая серьезная операция, заехали автобусами секретные агенты. Так вот, когда они заехали, мы понимали прекрасно, информация об этих боевиках давно в государстве, у меня был разговор с Лукашенко, я ему сказал: у вас там боевики, какие-то детали я ему говорил. Он мне сказал: да, мы изучим этот вопрос, вы же знаете, как дружат наши государства, мы сделаем все возможное… И после этого все".

10 октября 2021 года, Марьяна Безуглая, нардеп от СН, руководитель временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады, расследовавшей кейс "вагнеровцев":

"Непосредственно санкционированной спецоперации касательно принудительной посадки турецкого самолета с "вагнеровцами" в Украине не было. Но было специальное разведывательное мероприятие ГУР по документированию, по сбору информации касательно лиц, причастных к агрессии со стороны РФ, действий в ОРДЛО и так далее.

Далее в июле СБУ передали информацию. Отобрали несколько десятков тех, кто представляет оперативный интерес. Из этих нескольких десятков в дальнейшем отобрали 33 человека. Хотели их вытащить из территории РФ на территорию Украины. Не было предусмотрено принудительной посадки или чего-то такого. Основной сценарий предусматривал задержание "вагнеровцев" в Стамбуле".

[ + – ] Марьяна Безуглая, руководитель временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады, расследовавшей кейс "вагнеровцев" Фото: Facebook

15 ноября 2021 года, промежуточный отчет временной следственной комиссии Верховной Рады, расследовавшей кейс "вагнеровцев":

"Имеющиеся данные позволяют сделать опосредованные выводы, что произошла отсрочка активного мероприятия — с 25 июля на 30 июля 2020 года. ВСК не удалось точно установить, кто и на каком уровне в Украине принял решение об отсрочке. Вместе с тем ВСК установила отсутствие какой-либо документально оформленного указания об отсрочке со стороны любого должностного лица.

ВСК также не нашла подтверждения того, что Президент Украины давал личные распоряжения руководству ГУР МОУ отсрочить активную меру, о чем свидетельствуют все показания заслушанных лиц.

Также установлено, что у руководителя Офиса Президента нет полномочий предоставлять распоряжение руководителю ГУР МОУ по отсрочке любого разведывательного мероприятия.

ВСК не нашла подтверждения, что произошла утечка информации с украинской стороны относительно первого разведывательного и второго активного мероприятий на любом из их этапов".

17 ноября 2021 года, Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента:

"В тексте Bellingcat есть несколько важных плюсов. Первый плюс — разбит миф о том, что украинской разведкой управляли спецслужбы других государств. Россия очень старалась это посеять — в том числе и украинскими руками. Опровергнуто, что темой с "вагнеровцами" занимались американцы, турки, британцы и израильтяне — а об этом ведь было много "вбросов" за полтора года.

Второй плюс — Bellingcat очень корректно подает источники информации. Если говорится о разговорах с отставниками, то это указывается. Если их рассказы нельзя проверить, то это указывается. Президент точно не давал никаких приказов на перенос или срыв активностей по "вагнеровцам". Ермак точно не может даже гипотетически управлять разведкой. Если кто-то из отставников говорит что-то другое, то это – лишь слова".