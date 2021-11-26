Бутусов заявив, що під час пресконференції хотів "встати та дати Зеленському по морді" (відео)

На думку головного редактора видання "Цензор.НЕТ" Юрія Бутусова, президент України Володимир Зеленський на пресмарафоні поводився як "людина без моралі та совісті".

Головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов поспілкувався з журналістами після суперечки на пресмарафоні президента України Володимира Зеленського через спецоперацію з "вагнерівцями". Відео опублікувало видання "Страна".

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Політика" в Facebook Підписатись

"Чесно кажучи, якби не повага до держави, статусу президента України та верховного головнокомандувача, за відповідь Зеленського треба було встати і дати йому по морді", — сказав Бутусов.

Журналіст вважає, що глава держави поводився на марафоні як "людина без моралі та совісті".

"(Зеленський) кидається словами тільки тому, що має статус і затикає рота за допомогою прессекретаря", — підсумував Бутусов.

Що сталося між Бутусовим та Зеленським?

Володимир Зеленський сказав, що Юрій Бутусов отримав дані про спецоперацію із затримання "вагнерівців" від колишнього голови Головного управління розвідки при Міноборони України Василя Бурби та опублікував їх. Головний редактор "Цензора" заявив, що це неправда.

"Усе, що ви кажете тут — неправда. Управління країною під час війни — це не квартал", — говорив Зеленському Бутусов.

Юрій Бутусов першим сказав про зрив операції із затримання найманців ПВК "Вагнера". Зеленський та Офіс президента заявляли, що операції взагалі не було.

Сьогодні на пресмарафоні Зеленський пояснив, чому українська влада не проводила цієї спецоперації.