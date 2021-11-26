Бутусов заявил, что во время пресс-конференции хотел "встать и дать Зеленскому по морде" (видео)

По мнению журналиста, президент на пресс-марафоне вел себя как "человек без морали и совести".

Главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов пообщался с журналистами после перепалки на пресс-марафоне президента Украины Владимира Зеленского из-за спеоперации по "вагнеровцам". Видео опубликовало издание "Страна".

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Политика" в Facebook Подписаться

"Честно говоря, если бы не уважение к государству, к статусу президента Украины и верховного главнокомандующего, за ответ Зеленского надо было встать и дать ему по морде", – сказал Бутусов.

Журналист считает, что глава государства вел себя на марафоне как "человек без морали и совести".

"(Зеленский) бросается словами только потому, что у него есть статус и затыкает рот с помощью пресс-секретаря", – заключил Бутусов.

Что произошло между Бутусовым и Зеленским?

Владимир Зеленский сказал, что Юрий Бутусов получил данные о спецоперации по задержанию "вагнеровцев" от бывшего главы Главного управления разведки при Минобороне Украины Василия Бурбы и опубликовал их. Главред "Цензора" заявил, что это неправда.

"Все, что вы говорите тут – неправда. Управление страной во время войны — это не квартал", — говорил Зеленскому Бутусов.

Юрий Бутусов первым сказал о срыве операции по задержанию наемников ЧВК "Вагнера". Зеленский и Офис президента заявляли, что операции вообще не было.

Сегодня на пресс-марафоне Зеленский объяснил, почему украинские власти не проводили эту спецоперацию.