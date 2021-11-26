"Мене такий керівник ГУР не влаштовує", — Зеленський про Бурбу та "вагнерівців" (відео)

За словами президента, колишній голова розвідки Василь Бурба намагався посварити Україну з Туреччиною і хотів утриматися у своєму кріслі.

Президент України Володимир Зеленський під час пресмарафону відповів на запитання журналіста щодо свого ставлення до Василя Бурби. Про це повідомляється з відеотрансляції Офісу президента.

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За словами Зеленського, Бурба – це не розвідник, а співробітник СБУ, який під час Майдану керував блокуванням транспорту. Також він був бізнесменом, який заробляв гроші, паралельно очолюючи Головне управління розвідки Міністерства оборони. Бурба відремонтував будинок поряд із дачею президента за 11 млн гривень. Також Василь Бурба приносив формулу вакцини для коронавірусу.

За словами Зеленського, Бурба говорив про те, що він не мав права говорити. При цьому в операцію з "вагнерівцями" Україну втягнули. Тому що використовувався літак турецьких авіаліній, про операцію не мав знати турецький президент Ердоган. Існувала ймовірність захоплення літака "вагнерівцями".

"Я вважаю, що це не наша операція. Ми не проводили цієї операції, нас у неї втягнули", — заявив Зеленський.

Підсумував президент тим, що Бурба намагався влаштувати міжнародний скандал, який посварив би Україну з Туреччиною, а також тим, що йому соромно за провал операції.

Нагадаємо, Bellingcat опублікували розслідування щодо операції затримання "вагнерівців", Офіс генпрокуратури взяв дані в розслідування. При цьому Бурба заявляв, що Єрмак відклав початок операції від імені президента.