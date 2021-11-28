В штабе ООС объяснили ролик Бутусова, на котором он стреляет из гаубицы "по российским оккупантам" (видео)

Командование ООС заявило, что не использует оружие калибром более 100 мм после публикации видео журналиста Юрия Бутусова, на котором он якобы стреляет по российским оккупационным войскам.

Пресс-служба командования Операции объединенных сил выступила с официальным заявлением, пытаясь предупредить возможные обвинения в использовании запрещенного вооружения. Связано это с тем, что главред издания Цензор Юрий Бутусов в Дня памяти жертв Голодомора опубликовал в соцсетях видео, на котором он стреляет якобы по позициям неподконтрольных Украине территорий. Заявление командования ООС опубликовано на странице ведомства в Facebook.

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"Объединенные силы неукоснительно соблюдают Минские договоренности, — говорится в заявлении. — Средства поражения калибром более 100 миллиметров отведены от столкновения на определенное расстояние. Мы открываем огонь исключительно в ответ на обстрелы российских оккупационных войск, когда возникает угроза жизни и здоровью личного состава и мирных жителей".

Ранее журналист Юрий Бутусов в своем посте написал о том, что он, вероятно, может быть причастен к гибели некоторых людей на Донбассе. Но эти люди, с его слов, исключительно российские оккупанты, террористы и убийцы украинского народа.

Бутусов отмечает, что видео из Байрактара и другую информацию об украинской войне за независимость он получает от защитников Украины, поскольку они не доверяют российской агентуре во власти, пытающейся "слить" Донбасс.

"Украина ведет Войну за Независимость, и мы в этой войне победим, потому что у бьющихся за свободу хорошая память, — заявляет Бутусов. — Никогда снова свободных людей в Украине никто не поставит на колени – ни слуга одного олигарха, ни слуги Путина. Поэтому сегодня в 16:00 зажигаем свечи".

Спустя некоторое время журналист обновил свой пост, уточнив, что видео с выстрелом из гаубицы было снято давно, во время тренировок в одном из регионов Украины.

"Это совершенно точно не настоящее время, поскольку я сейчас нахожусь в Киеве. Ничего героического в этом видео нет, простое слово ко дню Голодомора", — добавил Бутусов, отметив, что ролик снят в соответствии с действующими конвенциями и запретами.

Опубликованное Бутусовым видео перекликается с роликом, который несколько лет назад выложил российский писатель-боевик Захар Прилепин, воевавший на Донбассе и признавший, что туда приехали 30 тыс. россиян, чтобы убивать людей.

Ранее Фокус сообщал о том, что журналист Юрий Бутусов намерен подать в суд на Зеленского из-за клеветы. Главред Цензора говорит, что ждал от президента извинений за отрицание существования операции по "музыкантам" из ЧВК Вагнера, но услышал в свой адрес еще больше грязи.