У штабі ООС пояснили ролик Бутусова, на якому він стріляє з гаубиці "по російськими окупантами" (відео)

Командування ООС заявило, що не використовує зброю калібром понад 100 мм після публікації відео журналіста Юрія Бутусова, на якому він нібито стріляє по окупаційним військам.

Прес-служба командування Операції об'єднаних сил виступила з офіційною заявою, намагаючись запобігти можливим звинуваченням у використанні забороненого озброєння. Пов'язано це з тим, що головний редактор видання Цензор Юрій Бутусов у День пам'яті жертв Голодомору опублікував у соцмережах відео, на якому він стріляє нібито по позиціям непідконтрольних Україні територій. Заява командування ООС опублікована на сторінці відомства у Facebook.

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"Об'єднані сили неухильно дотримуються Мінських домовленостей, — йдеться у заяві. — Засоби ураження калібром понад 100 міліметрів відведені від лінії зіткнення на визначену відстань. Ми відкриваємо вогонь винятково у відповідь на обстріли російських окупаційних військ, коли виникає загроза життю та здоров’ю особового складу і мирних мешканців".

Раніше журналіст Юрій Бутусов у своїй публікації написав про те, що він, ймовірно, може бути причетним до загибелі деяких людей на Донеччині. Але ці люди, за його словами, виключно російські окупанти, терористи та вбивці українського народу.

Бутусов зазначає, що відео з Байрактару та іншу інформацію про українську війну за незалежність він отримує від захисників України, оскільки вони не довіряють російській агентурі у владі, яка намагається "злити" Донбас.

"Україна веде Війну за Незалежність, і ми в цій війні переможемо, тому що у тих, хто б'ється за свободу, хороша пам'ять, — заявляє Бутусов. — Ніколи знову вільних людей в Україні ніхто не поставить на коліна — ні слуга одного олігарха, ні слуги Путіна. Тому сьогодні о 16:00 запалюємо свічки".

Згодом журналіст оновив свою посаду, уточнивши, що відео з пострілом з гаубиці було знято давно, під час тренувань в одному з регіонів України.

"Це абсолютно точно не тепер, оскільки я зараз перебуваю в Києві. Нічого героїчного в цьому відео немає, просте слово до дня Голодомору", — додав Бутусов, зазначивши, що ролик знятий відповідно до чинних конвенцій та заборон.

Опубліковане Бутусовим відео перегукується з роликом, який кілька років тому виклав російський письменник-бойовик Захар Прілєпін, який воював на Донбасі і визнав, що туди приїхали 30 тис. росіян, щоб вбивати людей.

Раніше Фокус повідомляв про те, що журналіст Юрій Бутусов має намір подати до суду на Зеленського через наклеп. Головний редактор Цензора каже, що чекав від президента вибачень за заперечення існування операції по "музикантам" із ПВК Вагнера, але почув на свою адресу ще більше бруду.