ГБР проверяет законность видео Бутусова, на котором он "ведет огонь по российским оккупантам"

После публикации ГБР открыло против журналиста производство по статье 437: планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны.

Следователи из Государственного бюро расследований проверяют видеозапись, которую в соцсетях выложил журналист Юрий Бутусов, в рамках открытого уголовного производства. Об этом сообщает Telegram-канал ГБР.

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В воскресенье, 28 ноября, главред "Цензора" выложил на своей странице в Facebook ролик, на котором он ведет огонь из "Гаубицы Д-20" калибром 152 мм.

Спустя некоторое время после публикации, он дополнил пост словами о том, что видео было снято давно, во время учебных занятий. Однако в ГБР заявляют, что публикация подобных видеоматериалов вредит информационной безопасности страны, поскольку Россия может использовать это в своих целях и оказывать давление на Украину.

Ведомство пообещало проверить все детали публикации и обстоятельства, связанные с записью видеоролика. Проверят также и должностных лиц, которые допустили гражданского к военной технике.

По имеющимся сведениям, выстрел был произведен за пределами зоны ООС, подробности станут известны после проверки.

ГБР призвало граждан Украины задумываться о том, что их посты в социальных сетях могут возыметь нежелательные последствия для информационной безопасности страны.

Журналист, в свою очередь, считает начатое против него производство местью президента Зеленского за его "позорную пресс-конференцию". В посте он отметил, что ГБР открыло против него производство по статье 437: планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны.

"Майдан, захват Крыма, вторжение в Донбасс и восемь лет войны. То есть, это я все начал. По мнению президента, именно я выложил видео из Байрактара, что привело к смерти наших воинов", — написал Бутусов в Facebook.

Он добавил, что выстрел из пушки, который когда-то был произведен, сейчас может стать поводом для эскалации. Бутусов ссылается за вопрос, который он задавал Зеленскому о том, не стыдно ли ему как президенту за то, что российский агент Руслан Демченко возглавляет украинские спецслужбы. На что, Зеленский ответил, что Демченко — полезный руководитель.

Бутусов заявляет, что ГБР руководит один из тех, кто руководил разгоном протестующих на Майдане. Олег Татаров, по словам журналиста, "верный кадр Андрея Портнова и Андрея Ермака". Попытку посадить в тюрьму журналиста, который писал о Майдане и войне с первых дней, он назвал блестящим подарком российской пропаганде от Татарова и Ермака.

По словам журналиста, "интересы Портнова, Татарова, российской пропаганды и их агентуры в Украине теперь полностью совпадают с интересами Зеленского.

Бутусов говорит, что был на Майдане восемь лет назад, но там не видел ни Зеленского, ни Ермака. В свою очередь, Татаров и Портнов, как считает журналист, были одними из координаторов разгона. "Те, кто меня заказал сейчас известны всем", — заявляет Бутусов.

Ранее Фокус сообщал, что штаб ООС прокомментировал видео главного редактора "Цензора", на котором он ведет огонь "по российским оккупантам". Командование ООС отметило, что не применяет оружие калибром более 100 мм.