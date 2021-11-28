ГБР перевіряє законність відео Бутусова, на якому він "веде вогонь по російських окупантах"

Після публікації ГБР відкрило проти журналіста провадження за статтею 437: планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни.

Слідчі з Державного бюро розслідувань перевіряють відеозапис, який у соцмережах виклав журналіст Юрій Бутусов у рамках відкритого кримінального провадження. Про це повідомляє Telegram-канал ГБР.

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У неділю, 28 листопада, головний редактор "Цензора" виклав на своїй сторінці у Facebook ролик, на якому він веде вогонь з "Гаубиці Д-20" калібром 152 мм.

Через деякий час після публікації він доповнив свій пост словами про те, що відео було знято давно, під час навчальних занять. Однак у ГБР заявляють, що публікація подібних відеоматеріалів шкодить інформаційній безпеці країни, оскільки Росія може використати це у своїх інтересах та чинити тиск на Україну.

Відомство пообіцяло перевірити всі деталі публікації та обставини, пов'язані із записом відеоролика. Перевірять також і посадових осіб, які допустили цивільного до військової техніки.

За наявними даними, постріл був здійснений за межами зони ООС, подробиці стануть відомі після перевірки.

ГБР закликало громадян України замислюватися про те, що їхні пости у соціальних мережах можуть мати небажані наслідки для інформаційної безпеки країни.

Журналіст, у свою чергу, вважає розпочате проти нього провадження помстою президента Зеленського за його "ганебну прес-конференцію". У пості він зазначив, що ГБР відкрило проти нього провадження за статтею 437: планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни.

"Майдан, захоплення Криму, вторгнення на Донбас і вісім років війни. Тобто це я все почав. На думку президента, саме я виклав відео з Байрактару, що призвело до смерті наших воїнів", — написав Бутусов у Facebook.

Він додав, що постріл із гармати, який колись був зроблений, зараз може стати приводом для ескалації. Бутусов посилається на запитання, яке він ставив Зеленському про те, чи не соромно йому як президентові за те, що російський агент Руслан Демченко очолює українські спецслужби. На що Зеленський відповів, що Демченко — корисний керівник.

Бутусов заявляє, що ГБР керує один із тих, хто керував розгоном протестувальників на Майдані. Олег Татаров, за словами журналіста, "вірний кадр Андрія Портнова та Андрія Єрмака". Спробу посадити у в'язницю журналіста, який писав про Майдан та війну з перших днів, він назвав блискучим подарунком російській пропаганді від Татарова та Єрмака.

За словами журналіста, "інтереси Портнова, Татарова, російської пропаганди та їхньої агентури в Україні тепер повністю збігаються з інтересами Зеленського.

Бутусов каже, що був на Майдані вісім років тому, але там не бачив ані Зеленського, ані Єрмака. У свою чергу Татаров і Портнов, як вважає журналіст, були одними з координаторів розгону. "Ті, хто мене замовив зараз відомі всім", — заявляє Бутусов.

Раніше Фокус повідомляв, що штаб ООС прокоментував відео головного редактора "Цензора", на якому він веде вогонь "по російським окупантам". Командування ООС наголосило, що не застосовує зброю калібром понад 100 мм.