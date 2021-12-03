Бутусов вибачився за "емоції" під час пресконференції Зеленського

Журналіст пояснив свою неповагу на пресмарафоні "брехнею й образами" з боку президента.

Головний редактор видання "Цензор.нет" Юрій Бутусов вибачився перед українцями за емоційну поведінку під час пресмарафону президента України Володимира Зеленського. Відповідний пост журналіст опублікував у своєму Facebook у п'ятницю, 3 грудня.

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"Я глибоко прошу вибачення у громадян України за свої емоції на пресконференції та прояв неповаги до президента України, якого обрали українські громадяни", — написав Бутусов.

Журналіст також перепросив колег за те, що він завадив їм поставити питання главі держави. Водночас він наголосив, що сенс слів, сказаних ним під час пресконференції, був правильним і від жодного з них він не відмовляється.

Бутусов пояснив свою поведінку на пресмарафоні "брехнею й образами" з боку президента на адресу нього та співробітників Головного управління розвідки Міноборони України. Зеленський тоді заявив, що після публікації Бутусовим відео удару по позиціях проросійських бойовиків на Донбасі за допомогою безпілотників Bayraktar TB-2 загинули українські військові. Таке звинувачення, за словами журналіста, "образило до глибини душі" та "викликало гнів".

Далі автор посту повторив сказані ним під час пресконференції тези про "російську агентуру в Офісі президента", а також поскаржився на дії Держбюро розслідувань щодо нього.

"Подаватиму до суду на незаконні дії керівництва ДБР, яке розпочало справу за статтею 437 "ведення агресивної війни", але не відкрило таку справу, наприклад, проти Путіна", — написав журналіст.

Крім цього, Бутусов анонсував свою появу на сьогоднішньому ефірі "Свободи слова Савіка Шустера". У ході програми він має намір публічно вибачитись за інцидент під час пресмарафону Зеленського, а також розповісти про інші теми, описані в його Facebook-публікації.

[ + – ] Пост Бутусова з вибаченнями

Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону Зеленський заявив, що Бутусов отримав від ексначальника ГУР МО Василя Бурби дані про спецоперацію з упіймання "вагнерівців" і опублікував їх. Журналіст звинуватив главу держави в брехні. Головред "Цензора" у відповідь заявив, що глава держави "нічого не знає", а "управління країною під час війни — це не "Квартал".

[ + – ] Відео суперечки Бутусова з Зеленським

Після інциденту Бутусов заявив, що під час пресконференції в нього виникло бажання "встати та дати Зеленському по морді".

Журналіст також сказав, що він має намір позиватися до президента через наклеп.

Далі Бутусов оприлюднив у мережі ролик, на якому показано, як він стріляє з гаубиці. Він стверджував, що вів вогонь "по російських окупантах". ДБР почало перевірку законності дій журналіста.