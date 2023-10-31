Погрожувала концтаборами в Сибіру: російська співачка Юлія Чичеріна отримала підозру від СБУ

Співачку звинувачують за 6 статтями ККУ. Свого часу вона підтримала проросійських бойовиків на Донбасі і зірвала прапор України з будівлі міськради в захопленому окупантами Енергодарі.

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Російська співачка Юлія Чичеріна може отримати довічне позбавлення волі в Україні. СБУ повідомила їй про підозру за скоєння злочинів за кількома статтями, зокрема, за посягання на територіальну цілісність України та виправдання збройної агресії РФ. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що Служба безпеки України зібрала усю необхідну доказову базу щодо злочинів Чичеріної.

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Зірвала прапор України в Енергодарі: Україна оголосила про підозру співачки Чичеріній

За даними слідства, напередодні 2023 року вона на власному ютуб-каналі оприлюднила відеозвернення, де закликала військових Сил оборони здаватися у полон до окупантів. Українським захисникам вона погрожувала російськими концтаборами в Сибіру.

Також після теракту в Оленівці Чичеріна поїхала на Луганщину, де побувала в гостях у бойовиків з концертами. Співачка активно закликала місцеве населення вступати до лав окупаційної армії.

"Ініційована Службою безпеки мовно-лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності зловмисниці на користь РФ", — повідомляють в СБУ.

В чому звинувачують Юлію Чичеріну

СБУ заочно повідомила Чичеріній про підозру за такими статтями ККУ України:

ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 1, ч. 2 ст. 332-2 (незаконне перетинання державного кордону України);

ст. 436 (пропаганда війни);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Також у березні 2022 року співачка "засвітилася" в окупованому Енергодарі. Там вона вилізла на дах будівлі міськради і зірвала звідти український прапор. Через це вона отримала ще 2 додаткові статті:

ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 1 ст. 338 (наруга над державними символами).

Зловмисниці загрожує довічне позбавлення волі.

Юлія Чичеріна: що відомо

Юлія Чичеріна — російська рок-співачка і музикантка. У 2014 році підтримала бойовиків на Донбасі. Із 6 жовтня 2022 року за позицію щодо України перебуває під санкціями всіх країн Європейського союзу. 20 жовтня указом президента РФ Володимира Путіна Чичеріній було надано звання Заслуженої артистки Російської Федерації.

Нагадаємо, що народний депутат Нестор Шуфрич отримав підозру в справі про державну зраду.

Раніше повідомлялося, що екснардеп Мураєв отримав підозру в держзраді. Підконтрольний політику телеканал, на думку СБУ, подавав викривлену інформацію про внутрішню ситуацію в Україні. У зв'язку з цим на початку лютого 2022 року проти телеканалу "Наш" запровадили санкції РНБО.