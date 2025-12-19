В Киеве возле приемной Координационного штаба нашли неизвестный "радиомаячок" (фото)

Вечером в пятницу, 19 декабря, вблизи входа в общественную приемную Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными заметили подозрительное устройство, напоминающее "радиомаячок".

Неизвестный предмет обнаружили сотрудники учреждения, которые сразу же передали информацию в полицию, а также соответствующие профильные службы. О странной находке сообщили на странице Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными в Facebook.

По прибытии правоохранители следственно-оперативной группы начали работать над выяснением, откуда взялось неизвестное устройство, а также какие функции оно может выполнять. Как выглядит сам "радиомаячок" — показали в Коордштабе.

Координационный штаб | устройство, обнаруженное возле приемной

Внешне устройство полностью напоминает радиомаячок и содержит датчик, светящийся зеленым цветом.

Координационный штаб | устройство, напоминающее радиомаячок

Сейчас полиция и соответствующие службы выясняют все возможные обстоятельства появления неизвестного устройства возле приемной учреждения. В полиции пока не комментировали подозрительную находку.

На странице Координационного штаба также напомнили, что приемная учреждения — общественное место, открытое публичное пространство, которое было создано с целью оказания помощи для семей военнопленных бойцов ВСУ и пропавших без вести военных.

Несколько дней назад, 11 декабря, в Киеве прогремели мощные взрывы: в Киевской городской прокуратуре заявили о теракте.

Напомним, 10 декабря в Службе безопасности Украины сообщили, что 16-летняя школьница из Бердичева готовила теракт в Житомире.