Мощные взрывы в Киеве: погиб нацгвардеец, следствие говорит о теракте (фото)

Взрывы прогремели днем 11 декабря в Дарницком районе Киева. Один произошел во время патрулирования нацгвардейцев. Второй, уже когда на месте работали полицейские.

Два взрыва в Дарницком районе Киева на улице Ревуцкого, расследуют как теракт, сообщает Киевская городская прокуратура.

Следователи квалифицировали инцидент по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины, а именно как террористический акт, приведший к гибели человека.

Известно, что первый взрыв произошел, когда двое нацгвардейцев патрулировали территории, в результате чего один из них погиб. Еще один нацгвардеец и охранник площадки пострадали.

Второй взрыв прогремел в тот момент, когда на месте уже работали полицейские и медики, прибывшие на вызов. Пострадали двое сотрудников полиции.

Сдетонировало самодельное взрывное устройство, добавили в прокуратуре.

Відео дня

Фокус писал о взрыве в Дарницком районе и о том, что рассказали свидетели происшествия.

Напомним, 10 декабря в СМИ сообщили о том, что в Киеве нашли мертвым Дмитрия Каденюка — 41-летнего сына известного украинского космонавта Леонида Каденюка. Его тело было покрыто порезами и лежало на пороге квартиры.