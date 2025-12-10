В Киеве нашли мертвым сына Каденюка: полиция подозревает убийство, — СМИ

Источники сообщили СМИ, что сына известного украинского космонавта Леонида Каменюка нашли мертвым. Его тело лежало лежало возле входной двери в квартиру.

Утром 10 декабря тело 41-летнего Дмитрия Каденюка обнаружила его мать Вера Каденюк. Оно лежало возле входной двери в квартире на площади Леси Украинки. Детали "РБК-Украина" передали неназванные знакомые семьи.

Отмечается, что тело было покрыто многочисленными порезами, а в руке Каденюк держал нож. Предсмертной записки в квартире не нашли, а характер повреждений может свидетельствовать о возможной борьбе.

Полиция возбудила дело об умышленном убийстве. Окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Что известно о Дмитрии Каденюке

В СМИ отметили, что подробная биография убитого кроме возраста не известна. Его отцом был первый космонавт независимой Украины, летчик-испытатель 1-го класса, генерал-майор авиации и политический деятель Леонид Каденюк.

Сообщается, что после смерти космонавта между его родными продолжались споры относительно наследства, в частности четырехкомнатной квартиры в Печерском районе. Вера делилась, что она и Дмитрий получали угрозы от Владимира — другого сына Каденюка от первого брака, который тоже претендует на имущество.

На момент публикации материала в полиции Киева и Национальной полиции об инциденте официально не сообщали.

