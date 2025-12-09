Украина
Стрельба в Одессе: посреди улицы расстреляли человека, на месте работает полиция
В Одессе был застрелен человек. Пока неизвестно, кто является погибшим.
На месте находится немало полиции. По предварительным данным, было произведено 4 выстрела в голову. Об этом сообщает "Труха Одесса".
В Главном управлении Национальной полиции сообщили, что убийство мужчины произошло на Фонтанской дороге. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства смертельной стрельбы.
Инцидент произошел около 18:00. Очевидцы сообщили о звуках стрельбы и обнаружении мужчины с огнестрельными ранениями.
Новость обновляется.