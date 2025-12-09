Стрельба в Одессе: посреди улицы расстреляли человека, на месте работает полиция

В Одессе был застрелен человек. Пока неизвестно, кто является погибшим.

На месте находится немало полиции. По предварительным данным, было произведено 4 выстрела в голову. Об этом сообщает "Труха Одесса".

В Главном управлении Национальной полиции сообщили, что убийство мужчины произошло на Фонтанской дороге. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства смертельной стрельбы.

Инцидент произошел около 18:00. Очевидцы сообщили о звуках стрельбы и обнаружении мужчины с огнестрельными ранениями.

Работа полиции на месте убийства Фото: Поліція Одеської області

Новость обновляется.