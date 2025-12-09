Стрілянина в Одесі: посеред вулиці розстріляли людину, на місці працює поліція

В Одесі було застрелено людину. Наразі невідомо, хто є загиблим.

На місці перебуває чимало поліції. За попередніми даними, було здійснено 4 постріли в голову. Про це повідомляє "Труха Одеса".

У Головному управлінні Національної поліції повідомили, що вбивство чоловіка сталося на Фонтанській дорозі. Наразі поліцейські встановлюють обставини смертельної стрілянини.

Інцидент стався близько 18:00. Очевидці повідомили про звуки стрільби та виявлення чоловіка із вогнепальними пораненнями.

Робота поліції на місці вбивства Фото: Поліція Одеської області

Нагадаємо 14 березня у Нацполіції повідомили про стрілянину в Одесі, внаслідок якої загинув чоловік. Згодом стало відомо, що загиблим виявився громадський активіст та волонтер Дем'ян Гамул. Він був також громадським діячем, блогером, зоо- та екозахисником, засновником і керівник ГО "Вуличний фронт", учасником Революції гідності та протистояння в Одесі 2 травня проти проросійських сил. З 2014 по 2016 рік керував силовим блоком Правого Сектору в Одесі.

У той же день голова МВС Ігор Клименко запевнив, що особисто контролюватиме хід розслідування. Слідчу групу у цій справі очолив особисто голова Нацполіції Іван Вигівський.

Ближче до вечора 14 березня Клименко повідомив про затримання правоохоронцями можливого вбивці активіста Дем'яна Ганула.

На думку депутата Одеської міськради Андрія Вагапова, вбивство активіста могло бути помстою за події 2 травня 2024 року, коли відбулись заворушення проросійських сил. Крім того, місцеві кримінальники знали, що хтось шукає виконавця злочину.

Згодом вдова Ганула звинуватила одеситів у тому, що допустили вбивство її чоловіка.