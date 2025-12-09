Жительницы Одесской области пытались продать 25 детей под видом "каникул" (видео)

Канал по переправке украинских детей за границу с последующим усыновлением обнаружили правоохранители Одесской области. Подозрения получили трое людей, в том числе один иностранец.

Две украинки возрасте 39 и 47 лет, а также 49-летний основатель благотворительной организации, действовавший из-за границы, получили подозрения в торговле людьми, незаконной переправке лиц через государственную границу и подделке документов, сообщили в Офисе генерального прокурора. Последний получил подозрение заочно, поскольку находится за пределами Украины, а обе женщины отправлены под стражу.

Следствие установило, что участники преступной группировки организовали незаконный вывоз украинских детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, за границу для дальнейшего усыновления. Прикрываясь тем, что отправляют их якобы на оздоровление, фигуранты дела искали там для них потенциальных усыновителей.

Несмотря на запрет международного усыновления в условиях военного положения, схему продолжали реализовывать до 2025 года. В общей сложности они пытались незаконно переправить не менее 25 детей из разных регионов Украины, 13 из которых успели вывезти.

Благодаря международному сотрудничеству, этот канал торговли детьми удалось выявить и перекрыть.

"По данным следствия, подозреваемые производили поддельные документы, способствовали принятию незаконных решений органов опеки и организовывали перевозку детей через государственную границу. Оплату получали через международные платежные системы", – заявили в Офисе.

Кроме троих основных фигурантов, к схеме были привлечены 13 мужчин и 2 женщины в качестве перевозчиков.

Расследование по делу продолжается, и сейчас правоохранители выясняют, были ли причастны к преступлениям должностные лица по делам детей и учреждений институционального ухода.

Напомним, Россия отправляет похищенных украинских детей в лагеря в Северной Корее на "перевоспитание".

Также сообщалось, что в Польше учитель "натравил" учеников на украинских детей.