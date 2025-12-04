"Гнали" на фронт, пугали ракетами и избили: в Польше учитель "натравил" учеников на украинских детей

В польском городе Слупск учитель травил украинских детей, обзывал и обещал "показать, кто такой поляк". После этого на детей набросились и избили польские ученики.

Учитель в частности угрожал, что украинцы не сдадут экзамены только из-за своей национальности и называл "подонками". Об инциденте рассказало издание Onet.

"Учитель называл детей из Украины "подонками" и утверждал, что они не сдадут его предмет, потому что они украинцы", — рассказал адвокат Давид Денерт, к которому обратился отец одного из детей, кого избили.

Правозащитник, который участвует в деле, но не представляет потерпевших, отметил, что некоторые травли учителя записаны на видео, а также есть в сети. Он обратился в управление образования и администрацию учебного заведения, чтобы выяснить дело.

"В следующий раз, когда вы будете сдавать экзамен, вы точно не сдадите его. Потому что я вам докажу, кто такой поляк", — слышно на одной из записей слова учителя.

Что говорят пострадавшие

Один из родителей рассказал, что в Слупском строительном учебном комплексе проходил курс, на котором учились двое украинских детей. На занятиях один из польских учеников включал на своем телефоне звуки атак ракет и бомб, обращаясь к украинцам со словами: "Время прятаться".

Также другие дети присылали сообщения украинским однокурсникам оскорбительного характера. На это никак не реагировал учитель, отметил отец потерпевшего, а иногда наоборот — сам подходил к ученикам, которые оскорбляли других, и выражал слова уважения за поступки.

Как случилась драка

Однажды после занятий возле образовательного учреждения польские дети набросились на украинских и жестко избили. Нападение произошло, когда украинские дети шли на автобусную остановку.

За ними шла группа учеников, которые выкрикивали оскорбления украинцам. Впоследствии один из них позвонил кому-то и из-за угла к ним выбежали еще двое старших учеников. Они схватили одного из ребят и избили его.

"Один из нападавших сначала плюнул в лицо одному из украинских парней, говоря: "Вперед, украинская к***а", и начал бить его по лицу. Второй нападавший присоединился к нему, и вместе они избили 16-летнего парня. Другого студента украинского происхождения ударили в затылок, даже не увидев, кто его ударил", — рассказал адвокат.

Нападение прекратилось, когда женщина, которая стала свидетелем ситуации, пригрозила вызовом полиции.

Реакция полиции

Как сообщает СМИ, одна из жертв получила перелом ключицы, в то же время врачи подозревают, что другой юноша получил сотрясение мозга.

После инцидента одна из матерей обратилась в полицию. Женщина пошла сообщить о нападении, но ей отказали. На следующий день она снова зашла к правоохранителям, и только тогда полицейские обратили внимание на инцидент. На запрос медиа там отметили, что сейчас правоохранители рассматривают случай.

